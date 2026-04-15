Общество 15.04.2026 в 17:38

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия

В церемонии открытия принял участие председатель Хурала
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: Хурал Бурятии
10 апреля на пересечении ул. Жердева и пр. Строителей состоялась торжественная церемония открытия нового шестиэтажного здания Верховного суда Республики Бурятия. Здание общей площадью почти 10 тыс. кв. м пришло на смену тесным панельным помещениям в центре города, где залы заседаний зачастую были переоборудованы из обычных комнат.

В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по РБ Сергей Вавилов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, а также сенатор РФ, председатель Верховного суда республики в почетной отставке Альбина Кириллова и представитель компании-подрядчика ООО СК «ВостСибСтрой».

- Открытие нового, современного Верховного суда - это значимое событие для судебной системы нашей республики, новый уровень доступности и комфорта как для тех, кто вершит правосудие, так и для тех, кто ищет защиты. Строительство нового здания Верховного суда Республики Бурятия наглядно показывает, что его руководство делает все возможное, чтобы повышать свой профессиональный потенциал, создавать все необходимые условия для решения поставленных задач и укрепления авторитета судебной власти, - сказал на торжественном открытии председатель Народного Хурала Республики Бурятия.

Новое здание отвечает самым высоким стандартам правосудия. В нем предусмотрено 15 залов судебных заседаний, два из которых предназначены для рассмотрения дел с участием присяжных заседаний, 45 кабинетов судей, 59 кабинетов сотрудников аппарата суда, а также конференц-зал на 149 посадочных мест. Все залы оснащены системами видеоконференцсвязи, аудиопротоколирования и конгресс-системами.

Особое внимание уделено безопасности и доступности. В здании четко разделены потоки посетителей, судей, сотрудников аппарата, а также лиц, находящихся под стражей, и конвоя (для них предусмотрены отдельные входы). 

Внутри расположены зоны ожидания, комнаты для участников процессов, помещения для конвойной службы и судебных приставов, а также комната матери и ребенка. Штат нового здания рассчитан на 148 сотрудников, включая 45 судей.
