Подтверждение возраста в магазине через МАХ

Вопрос: «Правда ли, что с 1 сентября возраст на кассе в магазине можно будет подтвердить через мессенджер MAX. И что, паспорт больше не нужен?» Радна, Улан-Удэ.

С 1 сентября 2026 года российские магазины действительно обязаны будут обеспечить возможность подтверждения возраста покупателей через национальный мессенджер MAX. Соответствующее постановление правительства уже подписано.

Покупатель сможет показать на экране смартфона цифровое подтверждение возраста или специальный код из приложения MAX. Кассир или терминал считает этот код — и покупка товаров с возрастными ограничениями, таких как алкоголь, табачная продукция и другие, станет доступна.

По-прежнему можно использовать паспорт, электронное подтверждение лишь дополнительный способ, а не замена традиционных документов.