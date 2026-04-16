В Бурятии обед пастухов обернулся пожаром

В Бичурском районе Бурятии за последние сутки был зарегистрирован один лесной пожар, виновником которого стал обед пастухов. Местные пастухи оставили непотушенный костёр после приготовления еды и огонь стал распространяться по округе.

- Пожар на площади 1,3 гектара удалось ликвидировать в течение четырёх часов. В тушении участвовали 15 сотрудников лесной охраны и пять единиц спецтехники. Благодаря оперативным действиям лесной охраны огонь не успел распространиться и деревья не пострадали. С предполагаемыми виновниками работают сотрудники МВД, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники напомнили, что в период действия особого противопожарного режима разведение костров и пал сухой растительности строго запрещены. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. За достоверную информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Телефон горячей линии лесной охраны – 20-44-44.

