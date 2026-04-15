Общество 15.04.2026 в 17:11

В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог

Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ в этом году обновят 6 участков дорог. На каждом из них уложат новый асфальт, сделают тротуары, обновят дорожные знаки и нанесут разметку. Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью. Все необходимые контракты уже заключены, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков. 

Как рассказал мэр, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжится капитальный ремонт на ул. Бабушкина. Сейчас там проводят обустройство ливневой канализации. На ул. Светлая будут проведены дополнительные работы на участке длиной 330 метров, завершится ремонт и на ул. Юннатов. 

Кроме того, за счёт средств республиканского дорожного фонда и муниципальной программы «Жилье и местная дорожная сеть» на ул. Снежная отремонтируют участок длиной 1,7 километра, а на ул. Менжинского – 160-метровый подъезд к школе №48 и её дошкольному отделению. Также отремонтируют 1,2 километра дороги от остановки «Акбэс» до 43-го квартала по улицам Шумяцкого и Жердева. Здесь предусмотрены работы по обустройству остановочных павильонов на остановках «Акбэс», «Призывной пункт» и «43 квартал».
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
