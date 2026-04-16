Общество 16.04.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 16 апреля

29-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на четверг, 16 апреля
Великий день, когда спускаются божества из мира Нирманарати наблюдать за сотворенными благими и неблагими деяниями или поступками людей.

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям, родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, совершать такие «тяжелые дела», как усмирение врага, подавление злых духов и козней.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; приводить невестку в дом, продавать скот, совершать меновую торговлю, готовить пищу, изготавливать настойки, устраивать празднества, заниматься государственными делами, производить куплю и продажу, меновую торговлю, проводить поминки и совершать подношения для умершего.

Стрижка волос: к выходу духа из тела.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону запада, другие же направления считаются благоприятными.

Фото: Номер один
