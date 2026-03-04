Общество 04.03.2026 в 14:07

В Монголии заражение корью растет с началом весны

На непривитых детей приходится 70% заболеваемости
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии заражение корью растет с началом весны
Фото: freepik.com
Число подтвержденных случаев кори в Монголии превысило 14 300 с началом весны, большинство заболевших регистрируются в столице страны. Об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний. 

«Если по состоянию на 25 февраля 2026 года в Монголии было 14 260 подтвержденных случая кори, то к 4 марта этот показатель вырос до 14 302. Из них 11 639 зарегистрированы в столице страны и 2 658 в регионах. Только за прошедшие сутки подтверждено три новых случая», - проинформировало ведомство.

Ранее оно предупредило, что распространение этой инфекции в Монголии ускорится во второй половине февраля, в дни празднования лунного Нового года. Поэтому дополнительная вакцинация от кори и краснухи среди школьников в возрасте от 10 до 15 лет была продлена до 16 февраля.

В упомянутой возрастной группе зафиксирована самая высокая заболеваемость корью - 5222 случая. На непривитых детей приходится 70% заболеваемости. Во время последней вспышки этой инфекции в Монголии в 2015-2016 годах умерли 132 человека, заболели 53 737.
Теги
Монголия

Все новости

В Бурятии сельчанин до смерти забил собутыльника кулаками по голове
05.03.2026 в 10:21
В Улан-Удэ автоледи на иномарке столкнулась с самосвалом
05.03.2026 в 10:19
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
05.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 марта 2026 года
05.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 4 марта
05.03.2026 в 06:02
Жители Улан-Удэ разочарованы приходом «Ленты»
05.03.2026 в 06:00
Мэр Улан-Удэ поручил запускать беспилотники для мониторинга ледохода
04.03.2026 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
Продавец цветов получил деньги и был таков
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
Рабочий скончался во время буровзрывных работ
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
Владельцам необходимо предоставлять своих животных ветеринарам
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
Нюансы, о которых лучше знать заранее
05.03.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru