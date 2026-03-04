В Монголии заражение корью растет с началом весны

Число подтвержденных случаев кори в Монголии превысило 14 300 с началом весны, большинство заболевших регистрируются в столице страны. Об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний.«Если по состоянию на 25 февраля 2026 года в Монголии было 14 260 подтвержденных случая кори, то к 4 марта этот показатель вырос до 14 302. Из них 11 639 зарегистрированы в столице страны и 2 658 в регионах. Только за прошедшие сутки подтверждено три новых случая», - проинформировало ведомство.Ранее оно предупредило, что распространение этой инфекции в Монголии ускорится во второй половине февраля, в дни празднования лунного Нового года. Поэтому дополнительная вакцинация от кори и краснухи среди школьников в возрасте от 10 до 15 лет была продлена до 16 февраля.В упомянутой возрастной группе зафиксирована самая высокая заболеваемость корью - 5222 случая. На непривитых детей приходится 70% заболеваемости. Во время последней вспышки этой инфекции в Монголии в 2015-2016 годах умерли 132 человека, заболели 53 737.