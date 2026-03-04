Общество 04.03.2026 в 14:49

В столице Монголии ежедневно диагностируется 12-13 случаев рака

Страна является мировым лидером по смертности от онкологии
Текст: Чингис Шоноев
В столице Монголии ежедневно диагностируется 12-13 случаев рака
Фото: архив «Номер один»
Монголия лидирует в мире по смертности от онкологии, в столице страны ежедневно подтверждается 12-13 случаев рака. Это стало причиной начала кампании по профилактике рака шейки матки, сообщил столичный комитет по социальной политике.

«Официально стартовала кампания по профилактике рака шейки матки путем вакцинации и скрининга этого заболевания детей в возрасте 11 лет. Онкология этого вида – самое распространенное заболевание в Монголии после рака печени, желудка и пищеварительного тракта. В среднем по стране ежедневно диагностируется 20 случаев онкологии. Учитывая, что 55% населения страны проживает в Улан-Баторе, в столице ежедневно диагностируется 12-13 случаев рака», – привели данные в социальном ведомстве.

По его информации, активизация программы вакцинации 11-летних детей против вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки, связана с тем, что в 2024 году планировалось вакцинировать 40 000 человек. Но из них к 2025 году привили только 8 000. За 2025 год прошли вакцинацию 19 000 детей.

«Поэтому в 2026 году вакцинация будет поэтапно организована как масштабная просветительская кампания для охвата не менее 90% целевой группы поэтапно по всей столице среди школ, предприятий и граждан. Из 864 000 женщин в Монголии только 124 000 прошли обследование на ранней стадии. Надо активно участвовать в профилактической вакцинации детей и ранней диагностике рака шейки матки», – призвали горожан власти Улан-Батора.

Ранее национальная ассоциация онкологов привела данные о том, что онкология стала второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертей в Монголии за последние 20 лет. Каждая пятая смерть монгольских граждан вызвана онкологией, в основном желудка и печени. 60% случаев рака диагностируются на поздних стадиях, и более 60% пациентов с первичной диагностикой умирают в течение того же года. 

Также распространенность гепатита в стране влияет на то, что она с 2023 года стала лидером в мире по смертности от рака. Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в монгольском минздраве, что его руководитель договорился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко об оплате за счет бюджета Монголии лечения своих граждан от гепатита D в ближайшем российском приграничном регионе - Бурятии. Сюда в Центр ядерной медицины приезжают множество монгольских граждан.
Теги
Монголия

