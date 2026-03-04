Общество 04.03.2026 в 16:38

В Монголии запустят инициативу по искоренению бедности

Чиновников, не справившихся с этой работой, привлекут к ответственности
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии запустят инициативу по искоренению бедности
Фото: архив «Номер один»
Правительство Монголии приняло решение запустить национальную инициативу по искоренению бедности в рамках объявления года поддержки занятости семей. Об этом сообщил на брифинге министр по делам семьи, труда и социальной защиты страны Тилеуханы Абубакир по итогам правительственного заседания. 

"В Монголии существенно не снизился уровень бедности. Он остается высоким особенно в сельской местности. В связи с этим в рамках объявленного года занятости населения правительство страны приняло решение о запуске национальной инициативы по искоренению бедности и поддержке занятости семей", – сказал руководитель главного социального ведомства страны.

По его информации, ранее министерство совместно с Азиатским банком развития реализовало проект по поддержке занятости малоимущих граждан. В этой программе участвовало 1259 домохозяйств. В рамках новой национальной инициативы планируется в 2026 году обеспечить занятость и доход 5000 домохозяйствам. Губернаторы аймаков и власти сомонов (поселений), не справившиеся с этой работой, будут привлечены к ответственности.

"В каждом сомоне обязанности одного инспектора по труду и социальному обеспечению  ограничиваются выдачей продуктовых талонов. Поэтому премьер-министр принял решение напрямую назначать на работу уполномоченных должностных лиц. Их работа будет оцениваться ежеквартально в каждом аймаке. Предполагается, что в случае реализации этой работы 20-30 тыс. граждан смогут получать доход", – добавил министр.
