В Монголии запустят инициативу по искоренению бедности

Правительство Монголии приняло решение запустить национальную инициативу по искоренению бедности в рамках объявления года поддержки занятости семей. Об этом сообщил на брифинге министр по делам семьи, труда и социальной защиты страны Тилеуханы Абубакир по итогам правительственного заседания."В Монголии существенно не снизился уровень бедности. Он остается высоким особенно в сельской местности. В связи с этим в рамках объявленного года занятости населения правительство страны приняло решение о запуске национальной инициативы по искоренению бедности и поддержке занятости семей", – сказал руководитель главного социального ведомства страны.По его информации, ранее министерство совместно с Азиатским банком развития реализовало проект по поддержке занятости малоимущих граждан. В этой программе участвовало 1259 домохозяйств. В рамках новой национальной инициативы планируется в 2026 году обеспечить занятость и доход 5000 домохозяйствам. Губернаторы аймаков и власти сомонов (поселений), не справившиеся с этой работой, будут привлечены к ответственности."В каждом сомоне обязанности одного инспектора по труду и социальному обеспечению ограничиваются выдачей продуктовых талонов. Поэтому премьер-министр принял решение напрямую назначать на работу уполномоченных должностных лиц. Их работа будет оцениваться ежеквартально в каждом аймаке. Предполагается, что в случае реализации этой работы 20-30 тыс. граждан смогут получать доход", – добавил министр.