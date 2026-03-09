Общество 09.03.2026 в 10:30

Монголия эвакуирует своих граждан с Ближнего Востока

Национальный авиационный перевозчик Монголии организует рейс для вывоза людей
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Монголия эвакуирует своих граждан с Ближнего Востока
Фото: архив «Номер один»

Национальный авиационный перевозчик Монголии организует рейс для вывоза своих граждан из стран Ближнего Востока 10 марта 2026 года. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

"В соответствии с решением правительства Монголии национальный авиаперевозчик MIAT планирует выполнить 10 марта 2026 года рейс по маршруту Улан-Батор – Дубай – Улан-Батор для вывоза монгольских граждан Монголии, находящихся на Ближнем Востоке. Они могут обратиться в авиакомпанию для получения информации по данному рейсу", – говорится в сообщении главного внешнеполитического ведомства.

Ранее оно рекомендовало гражданам страны из-за ситуации между Израилем и Ираном воздержаться от поездок в эти государства, а также на Ближний Восток в целом. По состоянию на 9 марта 2026 года в странах этого региона находятся более 350 монгольских граждан. Большинство из них проживают в ОАЭ, Египте, Израиле и Кувейте.

"Сейчас в Израиле находятся около 40 граждан Монголии, состоящих в браке с гражданами этой страны и получивших гражданство. В Иране не проживает ни одного монгольского гражданина", – привел данные монгольский МИД.

 

Теги
Монголия Ближний Восток эвакуация

Все новости

Монголия эвакуирует своих граждан с Ближнего Востока
09.03.2026 в 10:30
Из Иркутска открыли регулярные рейсы на Хайнань
09.03.2026 в 10:26
Водитель трамвая из Улан-Удэ стал почетным работником транспорта России
09.03.2026 в 10:21
Монголия поднялась в мировом гендерном рейтинге
09.03.2026 в 09:57
Борцы Бурятии взяли семь медалей в Якутии
09.03.2026 в 09:51
В Бурятии водитель БМВ Х5 погиб после столкновения с фурой
09.03.2026 в 09:43
Как выбрать свежий букет
09.03.2026 в 09:00
В Бурятии зарождается новый антиалкогольный тренд
09.03.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 9 марта 2026 года
09.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 9 марта
09.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
Из Иркутска открыли регулярные рейсы на Хайнань
«Аэрофлот» запустил прямое авиасообщение с китайским курортом Санья
09.03.2026 в 10:26
Водитель трамвая из Улан-Удэ стал почетным работником транспорта России
Это впервые за историю МУП «Управления трамвая»
09.03.2026 в 10:21
Монголия поднялась в мировом гендерном рейтинге
Права женщин в стране стали удовлетворяться в большей степени
09.03.2026 в 09:57
Как выбрать свежий букет
На что обратить внимание при выборе букета
09.03.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru