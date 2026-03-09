Монголия эвакуирует своих граждан с Ближнего Востока

Национальный авиационный перевозчик Монголии организует рейс для вывоза своих граждан из стран Ближнего Востока 10 марта 2026 года. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

"В соответствии с решением правительства Монголии национальный авиаперевозчик MIAT планирует выполнить 10 марта 2026 года рейс по маршруту Улан-Батор – Дубай – Улан-Батор для вывоза монгольских граждан Монголии, находящихся на Ближнем Востоке. Они могут обратиться в авиакомпанию для получения информации по данному рейсу", – говорится в сообщении главного внешнеполитического ведомства.

Ранее оно рекомендовало гражданам страны из-за ситуации между Израилем и Ираном воздержаться от поездок в эти государства, а также на Ближний Восток в целом. По состоянию на 9 марта 2026 года в странах этого региона находятся более 350 монгольских граждан. Большинство из них проживают в ОАЭ, Египте, Израиле и Кувейте.

"Сейчас в Израиле находятся около 40 граждан Монголии, состоящих в браке с гражданами этой страны и получивших гражданство. В Иране не проживает ни одного монгольского гражданина", – привел данные монгольский МИД.