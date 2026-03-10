В Монголии улучшат правовую среду для открытия иностранных банков

Улучшение правовой среды для открытия иностранных банков в Монголии позволит создать свободную конкуренцию в банковском секторе и снизить проценты по кредитам. Об этом сообщил председатель Великого государственного хурала Ням-Осорын Учрал в ходе своего визита в северные приграничные с Россией регионы.«Меня обозвали бы марионеткой в руках иностранцев или китайцем если бы пять лет назад я сказал об открытии зарубежного банка. Но сейчас граждане приветствуют это, поскольку высокие процентные ставки создают серьезную нагрузку на заемщиков и сложности с погашением кредитов. Чтобы улучшить уровень жизни населения, создать свободную конкуренцию в банковском секторе и снизить проценты по кредитам мы улучшим правовую среду для работы иностранного банка», – сказал спикер хурала.Ранее глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве сообщил о том, что власти Монголии готовы дать разрешение на открытие в стране филиала российского банка. Также президент Монголбанка (Центробанка) Санжаагийн Наранцогт на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с представителями банка JP Morgan для повышения возможностей монгольских банков в сфере иностранных платежей.