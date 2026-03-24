24.03.2026 в 15:29

В Монголии обсудили вклад российско-монгольской железной дороги в экономику страны

Значение железнодорожного сектора страны возрастает по мере увеличения экспорта
Текст: Чингис Шоноев
Фото: архив «Номер один»
Единственное государственное монголо-российское акционерное общество "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) ростом грузовых и транзитных перевозок внесло реальный вклад в экономику Монголии. Об этом сообщил президент УБЖД Хишигжаргалын Хэрлэн на встрече с первым вице-премьером монгольского правительства – министром экономики и развития Жадамбын Энхбаяром.

"Железнодорожный транспорт - одна из главных движущих сил монгольской экономики и играет важную роль в увеличении экспортных, импортных и транзитных перевозок. Их рост в последние годы внес реальный вклад в экономику страны", – сказал начальник российско-монгольского предприятия.

Вице-премьер подчеркнул, что значение железнодорожного сектора Монголии возрастает по мере увеличения экспорта продукции горнодобывающей промышленности страны,  международной торговли и логистических потоков и выразил готовность к сотрудничеству в росте строительства, инвестиций и экономических выгод от этого сектора. 

"Вызывает озабоченность срок службы грузовых и пассажирских вагонов, есть острая необходимость в обновлении их парка. В первую очередь, необходимо приобрести 10 локомотивов и провести капитальный ремонт 282,7 км путей, чтобы повысить срок их службы от 20 до 55 лет", - отметил Хишигжаргалын Хэрлэн.

Основанная в 1949 году "Улан-Баторская железная дорога" - самое крупное российско-монгольское госпредприятие и кратчайший железнодорожный путь, связывающий Азию и Европу. Также это главная транспортная артерия Монголии, которая обеспечивает около 70% грузооборота и более 90% всех железнодорожных перевозок страны. Общая протяженность путей - 1 815 км, численность работников - около 16 тыс. человек.
