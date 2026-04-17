Происшествия 17.04.2026 в 16:10
«В квартире был кто-то еще…»: студент ушел на встречу с девушкой, позже его нашли мертвым
Глава СК взял под контроль дело о гибели студента в Улан-Удэ
Текст: КП-Иркутск
Для Любови Лопатиной из Забайкалья мир рухнул в январе прошлого года. Ее единственный сын, студент, который учился в Улан-Удэ, пошел на встречу с девушкой, а позже его тело обнаружили под окнами дома. Все это время женщина не может найти покоя – она хочет докопаться до истины и узнать, что случилось с Дмитрием. Подробности – в материале КП-Иркутск.
Уехал учиться в Улан-Удэ
- Мы из села Красный Чикой. Мой сын Дмитрий после окончания школы поехал учиться в колледж в Улан-Удэ. Планировал затем поступать в иркутский университет, - рассказывает 47-летняя Любовь Лопатина, мама Дмитрия.
Помимо учебы, парень увлекался спортом: пробовал себя в пауэрлифтинге и тайском боксе, ходил в тренажерный зал.
- Сын всегда был очень добрым, рассудительным, абсолютно неконфликтным. Он ко всем относился с уважением. Я с ним вообще не знала проблем, даже в подростковом возрасте. Мы были очень близки. Он звонил мне каждый день, рассказывал, как дела, делился мыслями, планами, проблемами. На праздники всегда приезжал домой, да и я в Улан-Удэ его навещала. У нас были очень доверительные отношения.
В декабре 2024 года, приехав домой на праздники, Дмитрий рассказал маме о новой знакомой – девушке по имени Катя (имя изменено – прим. Ред). Она училась с ним в одном колледже, но на курс старше. По словам Любови, сын сразу подчеркнул, что их связывают исключительно приятельские отношения.
Отдыхал на съемной квартире с подругой
- Поздним вечером 25 января 2025 года мужу на телефон позвонили с незнакомого номера, - вспоминает Любовь. – Спросили: «Кем вам приходится Дмитрий?». Муж решил, что это мошенники, и сбросил вызов.
Сибирячка тут же набрала номер сына, но ей ответил совершенно чужой мужской голос. Он сухо произнес: «Падение с высоты. Работает скорая».
- Несколько часов мы обрывали телефоны, пытались хоть что-то выяснить. Куда увезли сына? Что с ним? Что вообще произошло? А когда, наконец, дозвонились, нам сказали: «Ваш мальчик погиб…».
В ту же ночь Любовь вместе с мужем выехала в Улан-Удэ.
- Следователь рассказал, что Дима с Катей были на съемной квартире, она располагается на седьмом этаже, отмечали День студента. Катя пригласила его в эту квартиру. О планах сына в тот вечер я не знала. Со слов девушки, якобы, она вышла из комнаты, а когда вернулась, увидела, что Дима сорвался с балкона. Новость о гибели парня быстро разлетелась по соцсетям и СМИ. Со слов Любови, под одним из постов близкие Дмитрия заметили подозрительный комментарий.
- Одна девушка написала: «Жалко мальчишку! Ему помогли». Мы тут же связались с ней. Оказалось, что это соседка, живет двумя этажами ниже. Она уверяет, что слышала ругань на седьмом этаже, а также несколько мужских голосов…
«В квартире был кто-то еще»
Любовь рассказывает, что позже семья стала подмечать и другие странности.
- Перед похоронами мы увидели, что у Димы ссадины на шее, синяк под глазом, разбитая бровь, кровоподтеки на костяшках пальцев. Это больше похоже на следы от драки, а не от падения, - вспоминает Любовь. – Хозяйка квартиры отдала вещи сына: куртку, штаны, ботинки, кофту, рюкзак. А в пакете из морга были только шорты и носки – то, в чем был Дима. В те дни в Бурятии стояли сорокаградусные морозы! Мой сын никогда в жизни не вышел бы на балкон в таком виде. Даже дома поверх обычной одежды надевал махровый халат…
Любовь рассказывает, что через несколько дней после похорон она приехала к дому, где произошла трагедия.
- Мы сняли точно такую же квартиру, только на другом этаже. Это типовая новостройка, планировка один в один. Я вышла на балкон и поняла: высота там по грудь взрослому мужчине. На территории дома установлено несколько камер, одна из них – в подъезде, у входа в квартиру. Позже, хозяйка скинула нам записи того вечера. На них видно, что Дима и Катя действительно вдвоем заходят во внутрь. А затем большая часть записей оказалась повреждена по неизвестной причине. Но на одном из кадров четко слышны крики сына, девушки и еще одного человека, какая-то возня. Она словно кого-то разнимала, просила остановиться. В квартире явно был кто-то еще!
Сибирячка считает, что произошел конфликт. По словам Любови, во время расследования подруга сына якобы несколько раз меняла свои показания.
- Говорила, что в какой-то момент, Дима вдруг начал кричать, что ненавидит себя. А затем побежал на балкон. Потом версия изменилась: она якобы даже пыталась его удержать. А через полгода, когда я задала вопрос, почему сын оказался в полуголом виде на морозе, она вдруг заявила, что он к ней приставал!
Дело на контроле у Бастрыкина
В марте этого года сибирячка получила постановление о прекращении уголовного дела.
- В ходе предварительного следствия родственники молодого человека выдвигали различные версии. Все они были тщательно проверены следствием. По делу проведены сотни следственных и процессуальных действий, несколько следственных экспериментов, десятки экспертиз. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступлений, - рассказали КП-Иркутск в СК по Республике Бурятия.
Любовь обратилась за помощью к журналистам федерального ток-шоу «Малахов». Выпуск с ее участием вышел в эфир 7 апреля. История заинтересовала главу Следственного комитета России.
- Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Республике Бурятия представить доклад о результатах расследования уголовного дела, основаниях принятого процессуального решения и по доводам телепередачи, - рассказали в СК РФ.
Любовь надеется, что после огласки дело отправят на новое рассмотрение в Москву.
- Вот уже больше года я не могу найти покоя, - признается женщина. – Первый раз после смерти сын приснился мне, когда началось расследование. Он был счастливый, такое лицо у него умиротворенное... Я думаю, что он хотел бы, чтобы мы во всем разобрались. Не могу до сих пор отпустить его. Каждый свой выходной хожу к Диме на кладбище, разговариваю с ним...
Фото: нейросеть
