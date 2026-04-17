Общество 17.04.2026 в 16:15

В Бурятии три дельца увели 19 млн рублей при транспортировке отходов

Бизнесмены обвели вокруг пальца ООО «Экоальянс»
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД разоблачили трех бизнесменов, которые увели более 19 млн рублей при транспортировке твердых коммунальных отходов.

В преступлениях подозревают двух ранее судимых предпринимателей (42 и 45 лет) и 31‑летнего генерального директора коммерческой организации. Предварительно, с февраля 2023-го по декабрь 2024 года они заключили контракты с ООО «Экоальянс» на вывоз мусора в Еравнинском, Заиграевском и Джидинском районах.

После выполнения работ фигуранты предоставили региональному оператору акты с ложными данными об объемах оказанных услуг, что позволило им похитить более 19 млн рублей. Полученные преступным путем деньги аферисты потратили на личные нужды.

Позднее полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски в жилищах подозреваемых, в ходе которых изъяли средства связи и документацию, имеющую доказательственное значение. Также правоохранители изъяли имущество дельцов, в том числе четыре машины, на которые в дальнейшем будет наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

«Следователями производство по трем уголовным делам, возбуждённым по части 4 статьи 159 УК РФ, продолжается. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в МВД по Бурятии.



Теги
мошенничество вывоз мусора МВД

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru