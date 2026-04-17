В Бурятии три дельца увели 19 млн рублей при транспортировке отходов

В Бурятии сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД разоблачили трех бизнесменов, которые увели более 19 млн рублей при транспортировке твердых коммунальных отходов.

В преступлениях подозревают двух ранее судимых предпринимателей (42 и 45 лет) и 31‑летнего генерального директора коммерческой организации. Предварительно, с февраля 2023-го по декабрь 2024 года они заключили контракты с ООО «Экоальянс» на вывоз мусора в Еравнинском, Заиграевском и Джидинском районах.

После выполнения работ фигуранты предоставили региональному оператору акты с ложными данными об объемах оказанных услуг, что позволило им похитить более 19 млн рублей. Полученные преступным путем деньги аферисты потратили на личные нужды.

Позднее полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски в жилищах подозреваемых, в ходе которых изъяли средства связи и документацию, имеющую доказательственное значение. Также правоохранители изъяли имущество дельцов, в том числе четыре машины, на которые в дальнейшем будет наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

«Следователями производство по трем уголовным делам, возбуждённым по части 4 статьи 159 УК РФ, продолжается. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в МВД по Бурятии.