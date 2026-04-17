В Бурятии отправили в СИЗО руководителя компании «Энергострой»

В Бурятии руководителя компании «Энергострой» Алексея Бадарханова обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. По ходатайству следователя УФСБ Советский районный суд Улан-Удэ заключил бизнесмена под стражу. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 15 июня.

В 2024 году муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «Энергострой» заключили контракт на реконструкцию стадиона «Забайкалец» спортивной школы № 16. В ходе его исполнения неустановленное лицо по указанию Бадарханова составило подложные акты о выполненных работах, согласно которым компания предъявила понесенные затраты на утилизацию 6,5 тысяч тонн строительных отходов на сумму свыше 5,4 млн рублей.

«Реальность оказалась куда скромнее: орган следствия полагает, что фактический объём вывезенного и захороненного мусора составил около 26 тонн на сумму 27 033 рубля. Разница между предъявленными объемами и реальностью – почти в 250 раз. После этого Бадарханов представил заказчику акты с фиктивными сведениями, а заказчик оплатил их в полном объёме», - рассказали в Советском райсуде.

В итоге бюджетные деньги ушли на счета ООО «Энергострой» под видом расходов на утилизацию. Следствие полагает, что Бадарханов действовал из корыстных побуждений и нанёс государству прямой ущерб.

Пока постановление суда не вступило в законную силу.