Форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» объединил на одной площадке власть и общество

Сегодня, 17 апреля, в ФСК стартовал стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Более двух тысяч человек – власть, бизнес и общество – объединились, чтобы подвести итоги последних пяти лет и определить приоритеты развития на будущее – от транспорта и ЖКХ до цифровизации, экологии и поддержки семей.

Экономика и ключевые задачи

Так, первый зампред правительства республики Всеволод Мухин представил итоги развития экономики и ключевые задачи. По его словам, валовой региональный продукт вырос в два раза и достиг 623 млрд рублей. Доходы республики достигли до 137 млрд рублей.

Почти 5 млрд рублей направили на господдержку АПК. Действуют 38 мер господдержки, в том числе для участников СВО. Число предпринимателей выросло в три раза. Предоставлены налоговые льготы на 22 млрд рублей, работают программы поддержки и обучения.

Турпоток вырос в два раза. Ключевой проект – курорт «Волшебный Байкал», который даст новые рабочие места и развитие территории. Кроме того, регион занимает 1 место в России по кассовому исполнению нацпроектов, растет объем финансирования.

«Сегодня мы живем во время перемен и возможностей. Важно помнить, что наше общее будущее зависит от каждого из нас. Поэтому давайте работать вместе, строить, творить на благо родной Бурятии», - сказал Всеволод Мухин.

Третий мост достроят

Зампред правительства Бурятии Евгений Коркин представил итоги развития инфраструктуры республики за пять лет и планы на будущее. Третий мост в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году – такие сроки назвал зампред. «Проект сложный, подрядчик меняется. Но финансирование есть, торги запущены», - прокомментировал он.

По поручению президента, в Бурятии возведут девять путепроводов. Семь – в Улан-Удэ (Стеклозавод, Комушка, Горький, пр. Автомобилистов, Читинский, Южный, Почтовый), два – в Заиграевском районе (Онохой, Заиграево). В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начнется строительство двух путепроводов: на Стеклозаводе и Читинском переезде. Результат – разгрузка центра Улан-Удэ на 20%.

Электрические сети Бурятии изношены на 80%. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, разработали программу повышения надежности до 2032 года с федеральным финансированием на 10 млрд рублей. Кроме того, заключено регуляторное соглашение с «Россети Сибирь».

«Отремонтируем ключевые подстанции: «Районную», «Северную», «Нижний Саянтуй». Уже в этом году в Улан-Удэ запускаем новую подстанцию «Культурная». Она станет источником энергии для масштабных городских строек в центральной части. До 2030 года продолжаем реализацию проекта по двум новым энергоблокам на ТЭЦ-2. Они дадут дополнительно 155 мегаватт. В качестве стратегического шага заключено соглашение по строительству Мокского гидроузла мощностью 1400 МВт - перспективного энергетического проекта, который определит будущее энергосистемы нашей республики», - подытожил Евгений Коркин.

Социальная сфера

А зампред правительства – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова рассказала, как изменилась социальная сфера Бурятии, в том числе система здравоохранения, за последние несколько лет.

В регионе на 100% выполнены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Снижен отток специалистов, обучаются 3100 целевиков. В 2026 году откроется модульный приёмный покой в БСМП. До 2030 года планируется капремонт 28 объектов, строительство 29 ФАПов и амбулаторий, новой поликлиники на Смолина, филиала 6-й поликлиники, инфекционной больницы. Построено 46 детских садов, 41 школа, ликвидирована 3 смена. К 2030 году отремонтируют 130 садов и 371 школу.

В Бурятии действует более 80 мер поддержки для участников СВО и их семей. Более 10 тыс. семей воспользовались дальневосточным маткапиталом. В этом году на базе Центра восточной медицины откроется межрегиональный центр протезирования ЦИТО.

«Мы продолжим устранять «болевые точки», укреплять базу и привлекать кадры, чтобы каждый житель получал качественную помощь», – отметила Евгения Лудупова.

Бурятия объединилась

К участникам стратегического форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» с приветственным словом обратился командир отдельного гвардейского разведывательного батальона, гвардии подполковник, кавалер трех Орденов Мужества, участник Президентской программы «Время героев», Герой России Дашибал Мункожаргалов.

«Я сейчас много езжу по районам. Встречаюсь с людьми, смотрю, как они живут, о чем думают. Радует, что люди с надеждой смотрят вперед. Мы живем в непростое время, но я вижу и слышу от наших жителей, как меняется инфраструктура, строятся новые нужные объекты, ремонтируются дороги», — сообщил Дашибал Мункожаргалов.

По его словам, еще многое предстоит сделать, необходимо поработать над оптимизацией. У республики огромный потенциал, есть ресурсы и люди, готовые работать на результат. Напомним, Дашибал решил выдвинуться на предварительное голосование для участия на выборах в Госдуму. Он надеется внести свой вклад в развитие и процветание Бурятии, решая проблемы на федеральном уровне.

Народная программа

С развернутым докладом перед участниками форума выступил и глава Бурятии. Алексей Цыденов подчеркнул, что главный принцип всех решений – это человек и его качество жизни.

Кроме того, руководитель региона выслушал лучшие инициативы в туризме, образовании, здравоохранении, демографии и других сферах. Площадка объединила все отрасли и экспертное сообщество, собрав более 500 предложений для включения в Народную программу на следующие пять лет – от голосового помощника «Аяна» на бурятском до центра адаптивных видов спорта для участников СВО и музыкального центра «Улан Хүгжэм». Участие в выработке идей приняли бизнесмены, специалисты, общественники, жители районов и столицы.

«Это живые идеи – от поддержки участников СВО до развития бизнеса, цифровых сервисов, благоустройства. Сегодня на форуме обсудили лучшие из них, уже прикидываем, как будем реализовывать. Работу продолжаем. В августе проведём муниципальный форум – будем дальше собирать предложения с районов», - заключил глава Бурятии.