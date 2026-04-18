Общество 18.04.2026 в 12:52

Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля

Снежинка обрела любящую семью
Текст: Карина Перова
Фото: приют «Ананда»

Очаровательную собаку из Улан-Удэ, которую зимой в лесу спасли сотрудники «Экоальянса», приютили жители Ярославля. Об этом сообщили в приюте «Ананда».

Напомним, несчастное животное вмерзло в лед – мужчинам буквально пришлось его отдалбливать. Найденыша назвали Снежинкой. Месяцы заботы, лечения и тепла – и из замерзшего комочка она превратилась в самую нежную и благодарную собаку на свете.

Но ласковой Снежинке не хватало одного – своего человека. И вот настал тот момент, и малышка уехала на поезде в Ярославль. Теперь она дома – в любящей семье.

«Она счастлива как никогда. В её глазах больше нет страха и холода – только доверие и безграничная радость. Она уже освоилась, обнюхала все углы и, кажется, твёрдо знает: это её место. Навсегда. Пусть таких историй будет больше. Пусть каждый наш подопечный найдёт свой Ярославль, свою семью и своё безоблачное счастье», - прокомментировали в приюте.

