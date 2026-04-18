В Бурятии из-за детского шалаша произошел лесной пожар

Накануне возле поселка Каменск Кабанского района Бурятии произошел лесной пожар. Огонь перешел от шалаша, построенного местными детьми.

Площадь возгорания составила 0,01 га. На тушении работали три сотрудника лесной охраны, было задействовано две единицы спецтехники, сообщили в РАЛХ.

На утро 18 апреля действующих пожаров на территории лесного фонда республики не зарегистрировано. Жителям напоминают: в Бурятии действует особый противопожарный режим. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение – 10 тысяч рублей.

«Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. Весной причина более 90% лесных пожаров – человек. Горячая линия лесной охраны: 20-44-44», - заключили в агентстве.