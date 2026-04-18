Происшествия 18.04.2026 в 12:19

В Бурятии из-за детского шалаша произошел лесной пожар

Возгорание зафиксировали возле поселка Каменск
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: нейросеть

Накануне возле поселка Каменск Кабанского района Бурятии произошел лесной пожар. Огонь перешел от шалаша, построенного местными детьми.

Площадь возгорания составила 0,01 га. На тушении работали три сотрудника лесной охраны, было задействовано две единицы спецтехники, сообщили в РАЛХ.

На утро 18 апреля действующих пожаров на территории лесного фонда республики не зарегистрировано. Жителям напоминают: в Бурятии действует особый противопожарный режим. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение – 10 тысяч рублей.

«Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. Весной причина более 90% лесных пожаров – человек. Горячая линия лесной охраны: 20-44-44», - заключили в агентстве.

Теги
шалаш лесной пожар

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru