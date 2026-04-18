Общество 18.04.2026 в 12:01

В Бурятии планируют создать образовательный тренировочный центр для молодежи

Инициативу реализуют при поддержке ветеранов СВО
Текст: Карина Перова
В Бурятии планируют создать образовательный тренировочный центр для молодежи при поддержке ветеранов СВО. Эту инициативу с бойцами обсудил Герой России, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха минпросвещения РФ Игорь Юргин.

«Провел встречу с участниками программы «Патриоты Бурятии» — Алексеем Алексеевым и Евгением Малушко, а также с Иваном Майоровым — боевым товарищем, помощником проректора Университета им. О.Е. Кутафина, помощником депутата ГД и сенатора СФ, членом экспертного совета Уполномоченного по правам человека в Москве», — рассказал Игорь Юргин на своих страницах в соцсетях.

По его словам, в фокусе внимания — патриотическое воспитание, профилактика деструктивного поведения, формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения. Со своей стороны директор департамента предложил конкретные варианты господдержки.

 «Поддержка инициатив на местах — один из наших приоритетов. Двигаемся дальше вместе с регионами!» — заклбчил Игорь Юргин.

Все новости

В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
18.04.2026 в 13:05
Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля
18.04.2026 в 12:52
В Бурятии из-за детского шалаша произошел лесной пожар
18.04.2026 в 12:19
В Бурятии планируют создать образовательный тренировочный центр для молодежи
18.04.2026 в 12:01
В Ангарске осудили уличного гонщика, насмерть сбившего девушку
18.04.2026 в 11:51
В Бурятии водитель на летней резине угодил в ДТП
18.04.2026 в 11:40
В Улан-Удэ засбоила программа «Транспортный портал»
18.04.2026 в 10:18
Дашибал Мункожаргалов: «Сила Бурятии в единстве»
18.04.2026 в 10:07
В Бурятии провалился под лед автомобиль «Нива»
18.04.2026 в 10:03
Житель Узбекистана через знакомого в Улан-Удэ присвоил рекламное агентство в Москве
18.04.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
Женщину отправили в исправительную колонию
18.04.2026 в 13:05
Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля
Снежинка обрела любящую семью
18.04.2026 в 12:52
В Ангарске осудили уличного гонщика, насмерть сбившего девушку
Участник нелегальных гонок проведёт в колонии 2,5 года
18.04.2026 в 11:51
В Улан-Удэ засбоила программа «Транспортный портал»
Она не показывает вагоны
18.04.2026 в 10:18
