В Бурятии планируют создать образовательный тренировочный центр для молодежи при поддержке ветеранов СВО. Эту инициативу с бойцами обсудил Герой России, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха минпросвещения РФ Игорь Юргин.

«Провел встречу с участниками программы «Патриоты Бурятии» — Алексеем Алексеевым и Евгением Малушко, а также с Иваном Майоровым — боевым товарищем, помощником проректора Университета им. О.Е. Кутафина, помощником депутата ГД и сенатора СФ, членом экспертного совета Уполномоченного по правам человека в Москве», — рассказал Игорь Юргин на своих страницах в соцсетях.

По его словам, в фокусе внимания — патриотическое воспитание, профилактика деструктивного поведения, формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения. Со своей стороны директор департамента предложил конкретные варианты господдержки.

«Поддержка инициатив на местах — один из наших приоритетов. Двигаемся дальше вместе с регионами!» — заклбчил Игорь Юргин.