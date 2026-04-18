18.04.2026 в 13:05

В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына

Женщину отправили в исправительную колонию
Текст: Карина Перова
В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
В Бурятии жительницу села Поселья Иволгинского района признали виновной в истязании малолетнего сына и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по РБ.

Выяснилось, что сельчанка злоупотребляла спиртными напитками и не воспитывала своего ребенка должным образом. С июля по декабрь 2025 года в их доме творился ад – мать систематически наносила побои и применяла иное насилие к мальчику – из личной неприязни к ребенку, а также в качестве наказания за незначительные провинности.

Даже был момент, когда после физического насилия женщина связала ребенка и оставила так на длительное время. Мальчик регулярно убегал из дома, пытаясь укрыться от пьяной матери.

«После очередного раза сотрудники полиции нашли его у соседей и в ходе опроса выяснили сведения об истязании в семье. В рамках возбужденного следователем СК уголовного дела мать была задержана; в ходе предварительного и судебного следствия она содержалась под стражей», - рассказали в следственном ведомстве.

суд СК неблагополучная семья истязание

В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
18.04.2026 в 13:05
