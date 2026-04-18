В Ангарске осудили уличного гонщика, насмерть сбившего девушку

В Ангарске вынесен приговор 32-летнему водителю, по вине которого в результате нелегальных автогонок погибла 17-летняя девушка. Следственный отдел по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области сообщил, что добытые «неопровержимые доказательства позволили суду признать мужчину виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека». Эта трагедия, произошедшая в темное время суток 11 мая 2025 года, подчеркивает смертельную опасность, которую несут несанкционированные гонки, превращая дороги общего пользования в арену безрассудства и риска.

Ночью, на 9-м километре автодороги «Ангарск — Тальяны», лихач, увлекшись скоростью и адреналином незаконного заезда, потерял контроль над своим автомобилем. Машина, вылетев на обочину, врезалась в толпу зрителей, собравшихся посмотреть на опасное зрелище. Последствия оказались ужасающими: одна юная жизнь оборвалась на месте, а двое других пострадавших оказались в больнице с серьезными травмами, их будущее теперь омрачено последствиями этого беспечного ночного мероприятия.

Следствие не ограничилось лишь установлением виновного. Был проведен тщательный комплекс оперативно-розыскных мероприятий и экспертиз, включая автотехническую, чтобы детально восстановить картину произошедшего. Этот кропотливый труд правоохранительных органов помог разобраться в причинах и механизме трагедии, доказать вину водителя и подготовить материалы для судебного разбирательства, демонстрируя, насколько важна роль следствия в обеспечении правосудия.

В итоге суд приговорил виновного к двум с половиной годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Кроме того, его надолго лишили права управления транспортными средствами, что является еще одной мерой, направленной на предотвращение подобных преступлений в будущем.

Стоит отметить, что дело в отношении двух предполагаемых организаторов этих нелегальных заездов еще находится на стадии рассмотрения в суде. Этот факт указывает на то, что ответственность за произошедшее может понести не только непосредственный исполнитель, но и те, кто организовал и способствовал проведению опасного мероприятия.