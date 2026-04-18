Спорт 18.04.2026 в 14:45
Борица из Бурятии взяла «серебро» в Турции
Там проходит турнир Champions U-20
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии блеснула на международном турнире по вольной борьбе Champions U-20. Соревнования проходят в Анталье (Турция) (6+).
Нашу республику представляла Должон Цынгуева. Девушка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг.
Ранее «Номер один» сообщал о победе Ирины Цыдеевой на турнире International Victory Cup U-17. Борица стала лучшей в весовой категории до 49 кг, одолев представительницу Турции.
Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
