В Забайкальском крае активно обсуждается вопрос привлечения китайских туристов, и сейчас регион сталкивается с необходимостью совершенствования туристического предложения. По словам министра науки Забайкальского края Натальи Викуловой, которые она высказала на недавнем местном инвестиционном форуме, «в Чите попросту не хватает внятного и современного туристического продукта». Как сообщает портал «Чита.ру», в потенциальных точек притяжения для туристов чаще всего называются… исторические здания, заброшенные заводы, советские значки и случайные исторические сюжеты, что, по мнению экспертов, скорее выглядит как попытка выдать дефицит идей за уникальность, чем как продуманная стратегия.

Она также подчеркивает, что логика «нам кажется заброшенным – им будет интересно» звучит скорее как оправдание, чем как реально работающая концепция. Индустриальный туризм действительно существует и может быть востребован, но только в случае преобразования заброшенных объектов в музеи, креативные пространства или безопасные маршруты с понятной историей. Сейчас же речь идет о руинах без инфраструктуры, которые предлагается показывать как есть, что не создает привлекательного образа региона.

Кроме того, Наталья Викулова указывает на устаревшие представления о спросе: «предположение, что иностранные туристы будут массово приезжать ради покупки значков, которые «где-то просто лежат», выглядит устаревшим». Современный турист ищет впечатления, комфорт и рассказы, понятные на языке XXI века, а не просто сувениры.

Также было отмечено, что попытки встроить в туристический нарратив фигуру Мао Цзэдуна и возможность его пребывания в читинской школе N4 выглядят натянутыми. Даже если такие эпизоды действительно имели место, превращать их в центральные элементы привлечения туристов — сомнительное решение, которое не создает масштабной привлекательности и не формирует цельного образа региона.

В качестве более перспективных направлений упоминаются уже реализованные проекты, такие как парки «Сухотино» и «Тужи», однако в своей речи министра эти идеи кажутся второстепенными по сравнению с менее обоснованными. Создается впечатление, что регион балансирует между реальными возможностями для развития туризма и попытками привлечь внимание за счет изоляционных или экзотических решений.

В целом, по словам Натальи Викуловой, «Чите пока нечего предложить иностранному туристу, кроме остатков прошлого — заброшенных заводов, случайно сохранившихся артефактов и спорных исторических ассоциаций. И пока этот подход не изменится, рассчитывать на устойчивый туристический поток вряд ли приходится».