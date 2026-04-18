В Забайкалье китайских туристов повезут на заброшенные заводы

В крае мало что можно показать иностранцам
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье китайских туристов повезут на заброшенные заводы
В Забайкальском крае активно обсуждается вопрос привлечения китайских туристов, и сейчас регион сталкивается с необходимостью совершенствования туристического предложения. По словам министра науки Забайкальского края Натальи Викуловой, которые она высказала на недавнем местном инвестиционном форуме, «в Чите попросту не хватает внятного и современного туристического продукта». Как сообщает портал «Чита.ру», в потенциальных точек притяжения для туристов чаще всего называются… исторические здания, заброшенные заводы, советские значки и случайные исторические сюжеты, что, по мнению экспертов, скорее выглядит как попытка выдать дефицит идей за уникальность, чем как продуманная стратегия.

Она также подчеркивает, что логика «нам кажется заброшенным – им будет интересно» звучит скорее как оправдание, чем как реально работающая концепция. Индустриальный туризм действительно существует и может быть востребован, но только в случае преобразования заброшенных объектов в музеи, креативные пространства или безопасные маршруты с понятной историей. Сейчас же речь идет о руинах без инфраструктуры, которые предлагается показывать как есть, что не создает привлекательного образа региона.

Кроме того, Наталья Викулова указывает на устаревшие представления о спросе: «предположение, что иностранные туристы будут массово приезжать ради покупки значков, которые «где-то просто лежат», выглядит устаревшим». Современный турист ищет впечатления, комфорт и рассказы, понятные на языке XXI века, а не просто сувениры.

Также было отмечено, что попытки встроить в туристический нарратив фигуру Мао Цзэдуна и возможность его пребывания в читинской школе N4 выглядят натянутыми. Даже если такие эпизоды действительно имели место, превращать их в центральные элементы привлечения туристов — сомнительное решение, которое не создает масштабной привлекательности и не формирует цельного образа региона.

В качестве более перспективных направлений упоминаются уже реализованные проекты, такие как парки «Сухотино» и «Тужи», однако в своей речи министра эти идеи кажутся второстепенными по сравнению с менее обоснованными. Создается впечатление, что регион балансирует между реальными возможностями для развития туризма и попытками привлечь внимание за счет изоляционных или экзотических решений.

В целом, по словам Натальи Викуловой, «Чите пока нечего предложить иностранному туристу, кроме остатков прошлого — заброшенных заводов, случайно сохранившихся артефактов и спорных исторических ассоциаций. И пока этот подход не изменится, рассчитывать на устойчивый туристический поток вряд ли приходится».

Все новости

В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности
18.04.2026 в 15:01
Борица из Бурятии взяла «серебро» в Турции
18.04.2026 в 14:45
На трассе в Бурятии ввели ограничения для фур и автобусов
18.04.2026 в 14:33
В Забайкалье китайских туристов повезут на заброшенные заводы
18.04.2026 в 14:23
В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
18.04.2026 в 13:05
Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля
18.04.2026 в 12:52
В Бурятии из-за детского шалаша произошел лесной пожар
18.04.2026 в 12:19
В Бурятии планируют создать образовательный тренировочный центр для молодежи
18.04.2026 в 12:01
В Ангарске осудили уличного гонщика, насмерть сбившего девушку
18.04.2026 в 11:51
В Бурятии водитель на летней резине угодил в ДТП
18.04.2026 в 11:40
Читайте также
В Бурятии энергетики работают в режиме повышенной готовности
В непогоду за электросетями следят 132 бригады
18.04.2026 в 15:01
На трассе в Бурятии ввели ограничения для фур и автобусов
Они действуют из-за снега и плохой видимости
18.04.2026 в 14:33
В Бурятии мать-алкоголичка избивала и связывала малолетнего сына
Женщину отправили в исправительную колонию
18.04.2026 в 13:05
Едва не замерзшую в Улан-Удэ собаку приютили жители Ярославля
Снежинка обрела любящую семью
18.04.2026 в 12:52
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
