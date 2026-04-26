26.04.2026
В Бурятии ледоход на реке оставил село без переправы
Чиновники обещают восстановить сооружение уже в этом году
Текст: Петр Санжиев
Естественные природные явления заметно ухудшили состояние моста через реку Кику, которая протекает в одноименном селе Прибайкальского района. Она делит населенный пункт на две части. Мост до своего крушения помогал людям перебираться с берега на берег. Для села он был весьма важным инфраструктурным объектом.
Последняя капля
В последнее время природа подкидывает Кике немало проблем. Минувшей зимой село подтопило. Вышедшая из берегов река Кика привела к утрате имущества. Последствия стихии затронули шесть жилых домов, у людей погиб скот. Потом лед ухудшил состояние опоры, которая и без того была скособоченной, заметно отклонившейся от нормального положения. Вдобавок к этому село заполонила армия мышей. А теперь мост просел вниз на глазах у потрясенных сельчан.
Мост изнывал от отсутствия ремонта, но героически выстоял аномальную зиму. Однако это были его последние дни.
Республиканские власти в курсе, что строению нужен ремонт. «На мосту покосилась опора, появились проломы дорожного полотна. На сегодня в селе проживает порядка 600 человек. Ремонт опор планируется начать с установлением ледостава», - отмечали ранее официальные лица.
Видя, что зима скоро закончится, недоумевающие люди начали жаловаться одному из депутатов Народного Хурала. Тот, в свою очередь, обратился к прокурору республики Михаилу Филичеву. Подчеркивается, что лед на Кике встал в декабре, но до сих пор ремонт моста не начат.
Скоро лед на реке и вовсе исчезнет. Кикинцы считают, что когда лед, который еще есть в районе моста и поддерживает его, растает полностью, аварийная конструкция окончательно сядет на грунт.
Народ давно в тревоге
- В последние года четыре состояние моста нас тревожит особенно сильно. Одна из опор была с креном, а лед, который потащило к мосту при декабрьском наводнении, видимо, еще и сдвинул ее. Конструкция стала крениться сильнее, - рассказали «Номер один» жители Кики.
Один из последних тревожных случаев – машина транспортной компании, перевозившая груз, попала в ситуацию, когда часть колес слетела с моста. Автомобиль частично повис над рекой. Инцидент обошелся без больших последствий, машину затащили назад.
Кика - река горная, зимой не промерзает полностью, подо льдом бежит вода. Когда тает снег, в реке примерно до конца июня уровень воды сильно повышается.
- В последние годы мост все больше ветшал, в деревянном полотне дыры, оно прохудилось, жители сами кто доску прибьет, кто еще что-то. У нас школа находится на правобережье. Ради безопасности детей родители, конечно, ходили и дыры заколачивали. Если маленький ребенок пойдет и в дыру провалится… Раньше мост был частью Баргузинского тракта, а потом сделали обход, - вспоминают местные.
В 1990-е этот мост уже ремонтировался, тогда опоры были деревянные. Когда конструкцию обновляли, чуть дальше по течению реки сделали пешеходный мост, хотя по нему могла аккуратно проехать небольшая машина. Но сейчас там автомобили не ездят, он слабый для этого.
- В преддверии ремонта основного моста тот, пешеходный, следует отремонтировать, чтобы по нему передвигались хотя бы жители. Он ведь тоже поврежден льдом, - рассказывают местные.
При запрете движения по мосту у жителей будут другие дороги, чтобы попасть в Кику. Заезд в село для транспорта с обеих сторон имеется.
Перекрытие основного моста большим забором, сколоченным из досок, вынудило быстрее чинить пешеходный. Однако даже если его подновят, то остается вопрос об ужасных подходах к нему. Их надо отсыпать, чтобы пешеходам было комфортно. Когда это будет сделано?
Как пояснили «Номер один», мост в селе Кика находится в собственности Прибайкальского муниципального района.
- По информации администрации Прибайкальского района, осенью 2025 года мост был обследован. Установлено, что из-за подмыва грунта под промежуточной опорой мост находится в неудовлетворительном состоянии. Однако из-за подъема уровня воды в реке Кике и образования ледяных заторов у основания моста проведение детального обследования специалистами станет возможным только после полного схода снежного покрова, - сообщили «Номер один» в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
13 апреля районная администрация выпустила распоряжение о закрытии моста.
- Для местных жителей сохраняется альтернатива проезда: заезд через региональную дорогу и пешеходный мост. Согласно сметному расчету, стоимость ремонтных работ оценивается в 23 млн рублей. Деньги на ремонт будут выделены из Дорожного фонда Республики Бурятия. Ремонт моста планируется провести в 2026 году, - заверили в минтрансе республики.
Говоря про мост, местные жители подчеркивают необходимость комплексного подхода. Русло реки Кики тоже нуждается в расчистке и углублении.
- Это снизит вероятность будущих подтоплений села, - уверены жители. Они выступают за ликвидацию в русле заторов из нанесенной за многие годы древесины. Когда были живы леспромхозы, те даже делали небольшие взрывные работы, чтобы углубить русло. Но с леспромхозовских времен прошли десятилетия.
Для небольшого села потеря моста это не просто бытовая неловкость, а угроза привычному укладу. Пока жители надеются на чудо и на то, что мост, верно служивший им десятилетиями, вскоре возродится и вновь соединит два берега.
Последняя капля
В последнее время природа подкидывает Кике немало проблем. Минувшей зимой село подтопило. Вышедшая из берегов река Кика привела к утрате имущества. Последствия стихии затронули шесть жилых домов, у людей погиб скот. Потом лед ухудшил состояние опоры, которая и без того была скособоченной, заметно отклонившейся от нормального положения. Вдобавок к этому село заполонила армия мышей. А теперь мост просел вниз на глазах у потрясенных сельчан.
Мост изнывал от отсутствия ремонта, но героически выстоял аномальную зиму. Однако это были его последние дни.
Республиканские власти в курсе, что строению нужен ремонт. «На мосту покосилась опора, появились проломы дорожного полотна. На сегодня в селе проживает порядка 600 человек. Ремонт опор планируется начать с установлением ледостава», - отмечали ранее официальные лица.
Видя, что зима скоро закончится, недоумевающие люди начали жаловаться одному из депутатов Народного Хурала. Тот, в свою очередь, обратился к прокурору республики Михаилу Филичеву. Подчеркивается, что лед на Кике встал в декабре, но до сих пор ремонт моста не начат.
Скоро лед на реке и вовсе исчезнет. Кикинцы считают, что когда лед, который еще есть в районе моста и поддерживает его, растает полностью, аварийная конструкция окончательно сядет на грунт.
Народ давно в тревоге
- В последние года четыре состояние моста нас тревожит особенно сильно. Одна из опор была с креном, а лед, который потащило к мосту при декабрьском наводнении, видимо, еще и сдвинул ее. Конструкция стала крениться сильнее, - рассказали «Номер один» жители Кики.
Один из последних тревожных случаев – машина транспортной компании, перевозившая груз, попала в ситуацию, когда часть колес слетела с моста. Автомобиль частично повис над рекой. Инцидент обошелся без больших последствий, машину затащили назад.
Кика - река горная, зимой не промерзает полностью, подо льдом бежит вода. Когда тает снег, в реке примерно до конца июня уровень воды сильно повышается.
- В последние годы мост все больше ветшал, в деревянном полотне дыры, оно прохудилось, жители сами кто доску прибьет, кто еще что-то. У нас школа находится на правобережье. Ради безопасности детей родители, конечно, ходили и дыры заколачивали. Если маленький ребенок пойдет и в дыру провалится… Раньше мост был частью Баргузинского тракта, а потом сделали обход, - вспоминают местные.
В 1990-е этот мост уже ремонтировался, тогда опоры были деревянные. Когда конструкцию обновляли, чуть дальше по течению реки сделали пешеходный мост, хотя по нему могла аккуратно проехать небольшая машина. Но сейчас там автомобили не ездят, он слабый для этого.
- В преддверии ремонта основного моста тот, пешеходный, следует отремонтировать, чтобы по нему передвигались хотя бы жители. Он ведь тоже поврежден льдом, - рассказывают местные.
При запрете движения по мосту у жителей будут другие дороги, чтобы попасть в Кику. Заезд в село для транспорта с обеих сторон имеется.
Перекрытие основного моста большим забором, сколоченным из досок, вынудило быстрее чинить пешеходный. Однако даже если его подновят, то остается вопрос об ужасных подходах к нему. Их надо отсыпать, чтобы пешеходам было комфортно. Когда это будет сделано?
Как пояснили «Номер один», мост в селе Кика находится в собственности Прибайкальского муниципального района.
- По информации администрации Прибайкальского района, осенью 2025 года мост был обследован. Установлено, что из-за подмыва грунта под промежуточной опорой мост находится в неудовлетворительном состоянии. Однако из-за подъема уровня воды в реке Кике и образования ледяных заторов у основания моста проведение детального обследования специалистами станет возможным только после полного схода снежного покрова, - сообщили «Номер один» в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
13 апреля районная администрация выпустила распоряжение о закрытии моста.
- Для местных жителей сохраняется альтернатива проезда: заезд через региональную дорогу и пешеходный мост. Согласно сметному расчету, стоимость ремонтных работ оценивается в 23 млн рублей. Деньги на ремонт будут выделены из Дорожного фонда Республики Бурятия. Ремонт моста планируется провести в 2026 году, - заверили в минтрансе республики.
Говоря про мост, местные жители подчеркивают необходимость комплексного подхода. Русло реки Кики тоже нуждается в расчистке и углублении.
- Это снизит вероятность будущих подтоплений села, - уверены жители. Они выступают за ликвидацию в русле заторов из нанесенной за многие годы древесины. Когда были живы леспромхозы, те даже делали небольшие взрывные работы, чтобы углубить русло. Но с леспромхозовских времен прошли десятилетия.
Для небольшого села потеря моста это не просто бытовая неловкость, а угроза привычному укладу. Пока жители надеются на чудо и на то, что мост, верно служивший им десятилетиями, вскоре возродится и вновь соединит два берега.
Тегимост прибайкальский район