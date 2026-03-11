Общество 11.03.2026 в 06:00

Мыши оккупировали село в Бурятии

Старожилы борются с нашествием грызунов народными методами
Текст: Петр Санжиев
Фото: freepik.com
Селу Кика в последнее время, откровенно говоря, не везет. Пережив зимний потоп, населенный пункт накрыла новая напасть: сельчане жалуются на полчища мышей. 

По словам местных жителей, массовое нашествие грызунов началось в конце осени прошлого года.

- Наверное, нельзя сказать, что такого никогда в истории не было, но в последнее время ничего похожего не отмечалось, - рассказали граждане.

Мыши в Кике - существа привычные, традиционные представители местной фауны. Обычно ими никого не удивишь, но этот сезон поражает даже бывалых количеством этой зубасто-грызуще-хвостатой братии. 

Сельчане говорят, что мышиная армия оказалась неоднородной: одни - среднестатистические, домашние, другие - дикие. Местные называют их мышами-полевками.

- Думаем, в соседних деревнях такая же ситуация, - полагают кикинцы.

В прошлом году люди впервые столкнулись с тем, что грызуны принялись выедать в их огородах корни клубники. Все подчистую. Не обошли они стороной и картошку в подполье - тоже подъели.

- Мышей много, и поразило, что если деревянный дом чем-то обшит снаружи, то они даже забираются в пространство между внешней стороной дома и обшивкой. Шуршат там днем и ночью, - поделились сельчане.

Полевки в дома особо не проникают. Видимо, не привыкли еще находиться в непосредственной близости к человеку, к электрическим приборам и пр.

Зато здешние собаки, как и лисы, прямо на улицах отлавливают вредителей. Все знают, как лиса мышкует: выслеживает добычу под снегом и стремительно атакует. В Кике рассказывают, что собака добывает мышей так же - ныряет в сугроб и вытаскивает. Некоторые псы приносят убитую мышь своим хозяевам в качестве добычи и ждут похвалы за то, что хорошо охраняют родимый двор.

- Полевки больше в размерах, чем домашние мыши, - отметили сельчане.

Такого, что они перегрызают в комнатах провода, грызут ножки стульев, пока не отмечалось. 

- Наверное, еды в Кике достаточно, - шутят местные. 

Нашествие грызунов побудило кикинцев убирать вещи, продукты питания из легкодоступных мест, закрывать их куда-то. На столе на ночь стараются ничего не оставлять.

В санэпидстанцию сельчане не жаловались, пока метод борьбы у них традиционный - расставить мышеловки.

- Мышеловки неплохо работают. Но бывает такое, что после пары ликвидированных мышей остальные перестают попадаться. Вряд ли мыши так быстро становятся умнее. Наверное, они просто начинают улавливать какие-то сигналы и из чувства самосохранения обходят стороной. Если после пары пойманных грызунов мышеловку не помыть, то они в нее не идут. Очевидно, остается что-то от ранее попавшихся собратьев, - отметили жители Кики.

За зиму некоторые сельчане с помощью мышеловок умудрились отловить в своих домах до полутора десятков грызунов. Плюс подключаются собаки - ловят шустрых полевок во дворе.

Часть жителей еще осенью обработали участки дегтем и разбросали отраву. Но многие от яда отказываются: боятся, что погибающая мышь заберется в какой-нибудь укромный угол, умрет и мумифицируется там. Поэтому большинство намерено бороться с нашествием без химии, сугубо народными методами.

Откуда взялась эта армада - люди только гадают. Может, полевки предчувствовали аномально суровую зиму в Бурятии? Или сказался подъем грунтовых вод? Доподлинно неизвестно.

К слову, местные напоминают: после зимнего потопа в селе остались обширные и толстые ледовые «запасы». Когда придет потепление, все это начнет таять, поэтому вдобавок к борьбе с мышами сельчане живут в ожидании больших водных неприятностей.
