Общество 10.05.2026 в 11:19

Бурятия попала в список регионов со средней ставкой по ипотеке ниже 6%

Она составила 5,14 %
Текст: Номер один
Согласно информации от РИА Новости, в марте этого года средняя ставка по ипотеке в ряде регионов России опустилась ниже 6%. Это произошло в Бурятии, Приморском крае, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, в то время как средняя ставка по стране в этот период составила 10%.

Самый низкий уровень ставки был зафиксирован в Приморском крае — 5,12%. В Бурятии показатель составил 5,14%, а в Якутии — 5,17%. В Тыве средняя ставка была немного выше — 5,29%, в Сахалинской области — 5,43%, в Забайкальском крае — 5,56%, а в Амурской области — 5,89%.

В двух других регионах — Архангельской области и Хабаровском крае — ставка также оказалась ниже 7%. В Архангельской области она составила 6,19%, а в Хабаровском крае — 6,9%.

