Общество 10.05.2026 в 08:00

В Бурятии пенсионеров заманивают в сетевуху

Пожилые люди столкнулись с фиктивными объявлениями о работе
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии пенсионеров заманивают в сетевуху
Фото: «Номер один»
Пожилым людям все чаще предлагают «непыльную работу», которая на деле оборачивается сетевым бизнесом, покупкой китайских биологически активных добавок и пр. «Номер один» разобрался, как устроена эта древняя схема и почему пенсионеры - главная мишень. 

Голимая разводиловка

«Дежурный по этажу» - гласило объявление в телеграм-чате. Звучит идеально, подумала пожилая женщина по имени Светлана. Спокойная работа, никакой беготни. «Пенсионный возраст не помеха», - заверили ее на том конце провода и пригласили пройти собеседование.

В скором времени она очутилась посреди коридора офисного здания, еще не пытаясь предугадать, что ее ждет.

- Собеседование проходило с начальником отдела, который рассказал, что компания их серьезная: занимается логистикой и оптовой продажей товаров, - вспоминает женщина. - Я попросила показать мое будущее рабочее место, но мне отказали, невнятно сославшись на какую-то занятость помещения. Однако все равно отправили стажироваться.

На следующий день она пришла снова. В коридоре дежурили три женщины. Увидев ее, переглянулись. «Стажер», - бросили они и указали на дверь кабинета, в который нескончаемым потоком шли люди. Не сотрудники. Такие же, как Светлана.

Внутри что-то щелкнуло. Пенсионерка развернулась и вышла.

На улице возле крыльца нервно переговаривались две женщины. Оказалось, они тоже пришли устраиваться дежурными и архивариусами. В ту же дверь.

- Обидно было не от того, что не взяли, а от наглости и обмана, - говорит Светлана. - Оказывается, все чаты о вакансиях пестрят их объявлениями. Номера везде разные, а контора одна. И зарплату рисуют такую, что аж дух захватывает. Полный развод. В родной-то Бурятии...

Приманка для пенсионеров

Схема, с которой столкнулась пенсионерка, стара как рынок «девяностых», но сегодня она переживает второе рождение. Людей, особенно пожилого возраста, заманивают через объявления о «непыльной офисной бумажной работе», а на деле втягивают в сетевой бизнес. Просят купить товар, чтобы потом продавать его знакомым и строить под себя структуру-пирамиду, а иногда и вовсе зарегистрировать самозанятость или открыть ИП.

Объявления «Срочно требуются люди в офис, курьеры и менеджеры. Высокая зарплата и гибкий график» можно встретить практически где угодно: на остановках, городских информационных досках, в многочисленных чатах и социальных сетях. Однако все это приманка.

Сам по себе сетевой маркетинг, по крайней мере в нашей стране, легален - при реальном товаре и уплате налогов. Проблема, по словам юриста Алексея Антонова, в подмене понятий.

- Когда взрослого человека приглашают в офис, а в итоге предлагают подписать «агентский договор» или договор ГПХ, нужно бежать. Для пожилого человека разница колоссальная. Если по трудовому договору работодатель платит налоги и взносы, у человека есть больничный, отпуск, стаж идет в пенсию. А если вы «партнер» или «агент», то стажа нет, как и больничных, вас могут просто удалить из чата. Никакого выходного пособия. Если вы предприниматель, то сами платите налоги и взносы, - объясняет юрист.

Он добавляет, что если человека называют «агентом», но он ходит в офис по графику 5/2, начальник ставит задачи и требует подчинения правилам, это чистая «подмена трудовых отношений». Суд встанет на сторону работника. Но, чтобы это доказать, пенсионеру придется судиться. Долго, нервно и дорого.

Пенсия не кормит

Светлана здесь не одинока. Согласно данным Социального фонда России, в стране насчитывается более 32,7 млн пенсионеров по старости. Из них работают 6,123 млн человек, почти каждый пятый. В прошлом году соискатели старше 55 лет подали 413 тыс. резюме, что на 33% больше, чем в 2024 году. В Бурятии общая численность пенсионеров - 244 156 человек, из них 38 875 граждан продолжают работать - это 15,9%. Средняя пенсия в регионе за прошлый год составила 23 230,7 рубля.

Когда инфляция съедает и без того скромные выплаты, люди вынуждены искать дополнительный доход.

Опрос на платформе hh.ru показал: 58% жителей Бурятии старшего возраста планируют работать на пенсии, а 33% уже трудятся. Из них 58% - из-за острой нехватки денег: пенсии не хватает на жизнь. 49% не хотят сидеть дома и терять социальные связи. 45% возрастных соискателей сталкиваются с прямым отказом из-за возраста.

Это называется эйджизмом, и он, по сути, выталкивает пожилых людей ровно в те руки, которые якобы готовы их принять.

Резюме 60-летнего специалиста получает отклик вдвое реже, чем у 45-летнего с теми же компетенциями. Мир ушел в «цифру». Чтобы устроиться охранником, нужно заполнить анкету через цифровой документ. Бухгалтеры работают в облачных сервисах. Пенсионеры часто готовы учиться, но работодатели не хотят ждать - им нужен «готовый сотрудник». Хотя обучаемость мотивированного пожилого человека выше, чем у вчерашнего выпускника вуза.

Женщина, освоившая программу Еxcel на курсах, не идет в офис, потому что «там сидят молодые, я буду тормозить». Мужчина с золотыми руками не идет в сервисный центр, потому что «сейчас все на электронных диагностиках, а я старомоден». Страх оказаться обузой часто сильнее желания заработать.

Купи стартовый набор

Светлана утверждает: заявленная компания не зарегистрирована в Улан-Удэ. Аналогичное наименование юрлица и вовсе исключено из единого реестра. 
 - Очень странно: в чатах принимают заявки, где указан только телефон, без названия организации, - сетует женщина.

Как это работает на практике? Людям под видом трудоустройства предлагают зарегистрировать самозанятость или открыть ИП, приобрести на определенную сумму товар для реализации по знакомым, а затем строить под себя структуру, привлекая других.

- Я интереса ради сходила на собеседование по подобному объявлению, - вспоминает еще одна соискательница Екатерина. - Три дня дали на стажировку. В первый день хорошо одетый мужчина несколько часов говорил о мотивации, о том, что нужно стремиться хорошо жить и зарабатывать большие деньги. Во второй день женщина рассказывала, как раньше работала по найму, не хватало, а теперь у нее несколько машин, и «вы тоже так сможете». Ничего конкретного. А на третий день выяснилось: надо купить стартовый набор БАДов из Китая и осуществлять мечту.

Ноги в руки и вперед

Юрист также напомнил о штрафах: если сайт публикует объявление о найме без указания ИНН или ОГРН, а по факту там сетевой бизнес - это нарушение. Штраф для юрлиц - до 15 тыс. рублей. Если трудовая инспекция докажет, что человек работал как «агент», а был обычным продавцом, компанию оштрафуют до 200 тыс. рублей.

Алексей Антонов дает короткий алгоритм для тех, кто столкнулся с подозрительными объявлениями.

- Первое: требуйте ОГРН или ИНН. У любого юрлица или ИП они есть. Нет документов - ноги в руки и бежать. Второе: читайте шапку договора. «Агентский» или «Договор оказания услуг» – это не найм. Третье: если вас просят купить стартовый набор, оплатить обучение или доступ к базе данных - перед вами 100% обман, уходите сразу. Если вы уже подписали бумаги и поняли, что вас обманули, обращайтесь в инспекцию труда, прокуратуру, Роспотребнадзор.

Настоящая работа – это всегда трудовой договор, приказ о приеме на работу и налоги, которые платит работодатель. Все остальное - сетевой бизнес на свой страх и риск.
Теги
работа пенсионеры

Все новости

Столица Бурятии отпраздновала 81-ю годовщину Великой Победы
09.05.2026 в 19:57
Герой России из Бурятии возглавил парадный расчет бойцов СВО в Москве
09.05.2026 в 17:01
В Монголии предприятия сами будут готовить кадры
09.05.2026 в 14:46
Силачи Бурятии 29 575 раз подняли 16-килограммовую гирю
09.05.2026 в 13:58
В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев
09.05.2026 в 13:47
В Улан-Удэ иномарка разлетелась на части после ДТП
09.05.2026 в 13:16
В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44
09.05.2026 в 13:03
В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом
09.05.2026 в 12:30
В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр
09.05.2026 в 12:23
Владимир Павлов: «9 Мая – это священная дата в истории нашей страны»
09.05.2026 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
И швец, и жнец, и на дуде игрец
История улан-удэнки, которая успевает буквально все и вдохновляет других
10.05.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 10 мая 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
10.05.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 10 мая
23-й лунный день
10.05.2026 в 06:02
Столица Бурятии отпраздновала 81-ю годовщину Великой Победы
В параде приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих
09.05.2026 в 19:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru