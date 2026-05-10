В Бурятии пенсионеров заманивают в сетевуху

Пожилым людям все чаще предлагают «непыльную работу», которая на деле оборачивается сетевым бизнесом, покупкой китайских биологически активных добавок и пр. «Номер один» разобрался, как устроена эта древняя схема и почему пенсионеры - главная мишень.«Дежурный по этажу» - гласило объявление в телеграм-чате. Звучит идеально, подумала пожилая женщина по имени Светлана. Спокойная работа, никакой беготни. «Пенсионный возраст не помеха», - заверили ее на том конце провода и пригласили пройти собеседование.В скором времени она очутилась посреди коридора офисного здания, еще не пытаясь предугадать, что ее ждет.- Собеседование проходило с начальником отдела, который рассказал, что компания их серьезная: занимается логистикой и оптовой продажей товаров, - вспоминает женщина. - Я попросила показать мое будущее рабочее место, но мне отказали, невнятно сославшись на какую-то занятость помещения. Однако все равно отправили стажироваться.На следующий день она пришла снова. В коридоре дежурили три женщины. Увидев ее, переглянулись. «Стажер», - бросили они и указали на дверь кабинета, в который нескончаемым потоком шли люди. Не сотрудники. Такие же, как Светлана.Внутри что-то щелкнуло. Пенсионерка развернулась и вышла.На улице возле крыльца нервно переговаривались две женщины. Оказалось, они тоже пришли устраиваться дежурными и архивариусами. В ту же дверь.- Обидно было не от того, что не взяли, а от наглости и обмана, - говорит Светлана. - Оказывается, все чаты о вакансиях пестрят их объявлениями. Номера везде разные, а контора одна. И зарплату рисуют такую, что аж дух захватывает. Полный развод. В родной-то Бурятии...Схема, с которой столкнулась пенсионерка, стара как рынок «девяностых», но сегодня она переживает второе рождение. Людей, особенно пожилого возраста, заманивают через объявления о «непыльной офисной бумажной работе», а на деле втягивают в сетевой бизнес. Просят купить товар, чтобы потом продавать его знакомым и строить под себя структуру-пирамиду, а иногда и вовсе зарегистрировать самозанятость или открыть ИП.Объявления «Срочно требуются люди в офис, курьеры и менеджеры. Высокая зарплата и гибкий график» можно встретить практически где угодно: на остановках, городских информационных досках, в многочисленных чатах и социальных сетях. Однако все это приманка.Сам по себе сетевой маркетинг, по крайней мере в нашей стране, легален - при реальном товаре и уплате налогов. Проблема, по словам юриста Алексея Антонова, в подмене понятий.- Когда взрослого человека приглашают в офис, а в итоге предлагают подписать «агентский договор» или договор ГПХ, нужно бежать. Для пожилого человека разница колоссальная. Если по трудовому договору работодатель платит налоги и взносы, у человека есть больничный, отпуск, стаж идет в пенсию. А если вы «партнер» или «агент», то стажа нет, как и больничных, вас могут просто удалить из чата. Никакого выходного пособия. Если вы предприниматель, то сами платите налоги и взносы, - объясняет юрист.Он добавляет, что если человека называют «агентом», но он ходит в офис по графику 5/2, начальник ставит задачи и требует подчинения правилам, это чистая «подмена трудовых отношений». Суд встанет на сторону работника. Но, чтобы это доказать, пенсионеру придется судиться. Долго, нервно и дорого.Светлана здесь не одинока. Согласно данным Социального фонда России, в стране насчитывается более 32,7 млн пенсионеров по старости. Из них работают 6,123 млн человек, почти каждый пятый. В прошлом году соискатели старше 55 лет подали 413 тыс. резюме, что на 33% больше, чем в 2024 году. В Бурятии общая численность пенсионеров - 244 156 человек, из них 38 875 граждан продолжают работать - это 15,9%. Средняя пенсия в регионе за прошлый год составила 23 230,7 рубля.Когда инфляция съедает и без того скромные выплаты, люди вынуждены искать дополнительный доход.Опрос на платформе hh.ru показал: 58% жителей Бурятии старшего возраста планируют работать на пенсии, а 33% уже трудятся. Из них 58% - из-за острой нехватки денег: пенсии не хватает на жизнь. 49% не хотят сидеть дома и терять социальные связи. 45% возрастных соискателей сталкиваются с прямым отказом из-за возраста.Это называется эйджизмом, и он, по сути, выталкивает пожилых людей ровно в те руки, которые якобы готовы их принять.Резюме 60-летнего специалиста получает отклик вдвое реже, чем у 45-летнего с теми же компетенциями. Мир ушел в «цифру». Чтобы устроиться охранником, нужно заполнить анкету через цифровой документ. Бухгалтеры работают в облачных сервисах. Пенсионеры часто готовы учиться, но работодатели не хотят ждать - им нужен «готовый сотрудник». Хотя обучаемость мотивированного пожилого человека выше, чем у вчерашнего выпускника вуза.Женщина, освоившая программу Еxcel на курсах, не идет в офис, потому что «там сидят молодые, я буду тормозить». Мужчина с золотыми руками не идет в сервисный центр, потому что «сейчас все на электронных диагностиках, а я старомоден». Страх оказаться обузой часто сильнее желания заработать.Светлана утверждает: заявленная компания не зарегистрирована в Улан-Удэ. Аналогичное наименование юрлица и вовсе исключено из единого реестра.- Очень странно: в чатах принимают заявки, где указан только телефон, без названия организации, - сетует женщина.Как это работает на практике? Людям под видом трудоустройства предлагают зарегистрировать самозанятость или открыть ИП, приобрести на определенную сумму товар для реализации по знакомым, а затем строить под себя структуру, привлекая других.- Я интереса ради сходила на собеседование по подобному объявлению, - вспоминает еще одна соискательница Екатерина. - Три дня дали на стажировку. В первый день хорошо одетый мужчина несколько часов говорил о мотивации, о том, что нужно стремиться хорошо жить и зарабатывать большие деньги. Во второй день женщина рассказывала, как раньше работала по найму, не хватало, а теперь у нее несколько машин, и «вы тоже так сможете». Ничего конкретного. А на третий день выяснилось: надо купить стартовый набор БАДов из Китая и осуществлять мечту.Юрист также напомнил о штрафах: если сайт публикует объявление о найме без указания ИНН или ОГРН, а по факту там сетевой бизнес - это нарушение. Штраф для юрлиц - до 15 тыс. рублей. Если трудовая инспекция докажет, что человек работал как «агент», а был обычным продавцом, компанию оштрафуют до 200 тыс. рублей.Алексей Антонов дает короткий алгоритм для тех, кто столкнулся с подозрительными объявлениями.- Первое: требуйте ОГРН или ИНН. У любого юрлица или ИП они есть. Нет документов - ноги в руки и бежать. Второе: читайте шапку договора. «Агентский» или «Договор оказания услуг» – это не найм. Третье: если вас просят купить стартовый набор, оплатить обучение или доступ к базе данных - перед вами 100% обман, уходите сразу. Если вы уже подписали бумаги и поняли, что вас обманули, обращайтесь в инспекцию труда, прокуратуру, Роспотребнадзор.Настоящая работа – это всегда трудовой договор, приказ о приеме на работу и налоги, которые платит работодатель. Все остальное - сетевой бизнес на свой страх и риск.