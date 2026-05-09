Общество 09.05.2026 в 17:01

Герой России из Бурятии возглавил парадный расчет бойцов СВО в Москве

В торжественном мероприятии принял участие Зоригто Ангархаев
A- A+
Текст: Карина Перова
Герой России из Бурятии возглавил парадный расчет бойцов СВО в Москве
Фото: полпредство Бурятии в Москве (архив)

В Москве на Красной площади состоялся Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парадные расчеты участников специальной военной операции возглавили Герои РФ, полковники Мирлан Джумагалиев и Зоригто Ангархаев из Бурятии.

Под боевыми знаменами торжественным маршем прошли 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества – военнослужащие, награжденные за храбрость и отвагу.

Зоригто Ангархаев был удостоен «Золотой Звезды» в августе 2025 года. Под его командованием штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Теги
Парад Победы Москва

Все новости

Герой России из Бурятии возглавил парадный расчет бойцов СВО в Москве
09.05.2026 в 17:01
В Монголии предприятия сами будут готовить кадры
09.05.2026 в 14:46
Силачи Бурятии 29 575 раз подняли 16-килограммовую гирю
09.05.2026 в 13:58
В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев
09.05.2026 в 13:47
В Улан-Удэ иномарка разлетелась на части после ДТП
09.05.2026 в 13:16
В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44
09.05.2026 в 13:03
В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом
09.05.2026 в 12:30
В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр
09.05.2026 в 12:23
Владимир Павлов: «9 Мая – это священная дата в истории нашей страны»
09.05.2026 в 11:55
Улан-удэнцев зовут на техническое открытие колеса обозрения в «сотых»
09.05.2026 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Монголии предприятия сами будут готовить кадры
Дефицит рабочих рук ликвидируют через частно-государственное партнерство
09.05.2026 в 14:46
В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев
9 мая жители страны вышли в леса с целью поменять климат
09.05.2026 в 13:47
В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44
Орудие широко применялось в Советской армии
09.05.2026 в 13:03
В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом
Участие в церемонии полуденного выстрела принял Председатель Народного Хурала
09.05.2026 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru