Герой России из Бурятии возглавил парадный расчет бойцов СВО в Москве

В Москве на Красной площади состоялся Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парадные расчеты участников специальной военной операции возглавили Герои РФ, полковники Мирлан Джумагалиев и Зоригто Ангархаев из Бурятии.

Под боевыми знаменами торжественным маршем прошли 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества – военнослужащие, награжденные за храбрость и отвагу.

Зоригто Ангархаев был удостоен «Золотой Звезды» в августе 2025 года. Под его командованием штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населенных пунктов Донецкой Народной Республики.