И швец, и жнец, и на дуде игрец

Сколько жизней можно прожить за одну? Для Александры Вороновой этот вопрос не философский, а сугубо практический. Она не выбирает между семьей, спортом, бизнесом и творчеством, а просто преуспевает в каждой сфере. Жена с 20-летним стажем, мама троих детей, художница, у которой за плечами две персональные выставки, и хозяйка своей изостудии, обладательница четырех дипломов о высшем образовании, блогер и мастер боевых искусств. Все это в одном флаконе. И, кажется, без права на передышку.Воронова - представительница женщин, способных успевать везде. В Улан-Удэ она выросла, но институт оканчивала в Иркутске. Там вышла замуж и вместе с возлюбленным уехала жить на Сахалин.- На острове мы прожили несколько лет, но позже возвратились в родной город. Здесь моя родина, мои родители, поэтому для меня было важно вернуться домой, - говорит Александра.Когда-то она работала школьным учителем рисования и параллельно организовывала мастер-классы по всему городу. Открытие своей студии напрашивалось само собой. Но решиться оказалось непросто.- Хотя людям со стороны было очевидно открытие своего пространства, я все равно боялась. Ведь начинать всегда страшно. Например, стоять в огромном зале перед комиссией из семерых профессиональных каратистов, чемпионов мира - очень страшно. Как и договариваться о первой своей выставке. Или открывать свое дело - уходить из найма в неизвестность, когда у тебя трое детей. Но, во-первых, ты приходишь к этому постепенно. А потом просто берешь весь свой страх в охапку и вместе с ним продолжаешь действовать. Потому что это надо сделать, - признается женщина.Позже Воронова поняла: все барьеры - в голове. Все, что у нее сейчас есть, это результат последовательной работы, привычка не бросать дело на полпути и порой в долгую выдерживать эмоциональный дискомфорт, неопределенность, критику, несоответствие ожиданий и действительности.Многие считают, что живописью не заработаешь. Но на мастер-классы Александры Вороновой люди записываются заранее - настолько велик спрос.Сама она признается: больше всего ее вдохновляет родной край. Когда в музее перед открытием персональной выставки она разложила на полу все свои картины, открытие пришло само: Улан-Удэ и природа Байкала - вот что питает ее творчество.- Здесь я родилась и выросла, на Байкале прошло мое детство, и я люблю этот край всем своим сердцем. В детстве на байдарках плавала вблизи Бакланьего острова. Бурятия прекрасна именно своей дикой, первозданной красотой и затаенной таежной силой. В 12 лет мы с папой впервые ныряли с аквалангами на Байкале. Ныряла потом до самого совершеннолетия - очень это люблю. Представляете, какие впечатления, - с горящим взором говорит Александра.Она убеждена: у нее не было шанса не вырасти художником. Чивыркуйский залив, Аршан, окрестности Улан-Удэ – все это сформировало ее зрительный код. Сейчас Воронова работает над новой серией из 17 картин, вдохновленная бурятскими орнаментами и узорами.- Бурятский молоточный орнамент, узел счастья значат едва ли не больше, чем гжель и хохлома. Это то, что видели мои глаза каждый день с детства, та эстетика, из которой состоит моя ДНК, - объясняет художница.В этом году она организовала выставку детского рисунка своих учеников в Музее истории города. Параллельно там же экспонировались и ее собственные полотна.- Для детей и родителей это был большой и значимый опыт. Хотела бы сделать это событие регулярным, выставлять детские рисунки каждый год, чтобы уже во взрослом возрасте мои юные художники могли осознавать этот опыт как момент признания, инициации. Ведь выставка - это всегда большое событие в жизни художника, - говорит руководитель студии.Александра уверена, что сейчас для художников наступили как никогда благоприятные времена - есть маркетплейсы, где можно найти платежеспособную публику. Но сама она их пока не освоила.- Для меня это темный лес. Я продаю свои работы людям, которые совсем по другому поводу пришли в мою изостудию - увидели и уже не могли не купить. Поэтому ценник очень скромный, по современным меркам, - улыбается она.Недавно одну из ее картин - «Король Севера» - отвезли в подарок директору золотодобывающего рудника на север. Это, наверное, самая дальняя точка, где сейчас живет ее работа. Есть ее картины в Улан-Баторе и Токио, но они были написаны в подарок и не для продажи.Планов у художницы громадье. От строительства дома до творческих экспериментов.- Я нащупала абсолютно уникальную концепцию для серии картин, такого даже в интернете нет, даже ИИ сгенерировать не смог. Идея простая, но очень модернистская. На простом однотонном фоне - символичные предметы. Хочу добавить, например, портрет красивого бурята в современной военно-тактической экипировке, украшенной традиционными орнаментами из золотой и серебряной потали, - с восторгом делится Воронова. - Эти картины будут нести не только эстетическое содержание, но и глубокое зашифрованное послание. Такого я еще нигде и ни у кого не видела. Получается очень круто.Но Александра не только художница и предпринимательница. Она мама троих детей и обладательница черного пояса по карате. Золото чемпионата Бурятии и бронза соревнований «Бурятия опен» - свежие строчки в ее спортивной биографии.- Муж много лет работал юристом, но в какой-то момент понял, что карате - главный фокус его внимания. Теперь он тренирует детей с ограниченными возможностями здоровья. Его ребятишки привозят медали со всероссийских соревнований, а у него самого есть грамота «Тренер победителей всероссийских соревнований». Юристов много, а людей, способных с таким терпением и любовью тренировать особых детей и приводить их к результатам - единицы, - рассказывает Александра.Семья Вороновых настолько спортивная, что для них даже учредили отдельную номинацию. Когда общественная организация «Многодетные семьи» предложила им поучаствовать в конкурсе многодетных семей России, Александра подала заявку. И выяснилось, что такой номинации, как «Самая спортивная семья», до них просто не существовало. Редко бывает, чтобы и мама, и папа, и дети - все занимались одним видом спорта.Старшая дочь, которой в июне исполнится 15 - первая и самая титулованная каратистка в семье. Она оканчивает первый курс педагогического колледжа.- Дочь абсолютно счастлива. Приходит поздно, но глаза всегда горят. Их готовят и как учителей ОБЖ: они собирают и разбирают пистолеты, надевают костюмы от химических атак, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Сейчас она уже помогает тренеру вести разминку у новичков – и это в 15 лет. Свободно говорит на английском - уровень В1 и много лет учит китайский, - с гордостью перечисляет Александра.12-летний сын тоже занимается карате, но параллельно изучает компьютерные программы, любит чертить. У него физико-математический склад ума и явные задатки инженера.Супруги Вороновы этой весной съездили в Японию на международные соревнования по карате. Там Александра и сдала тот самый экзамен на черный пояс перед лицом семерых чемпионов мира.Откуда у многодетной матери, предпринимательницы и спортсменки берутся силы на такую насыщенную жизнь? Воронова отвечает без пафоса.- Я нашла для себя занятия, которые помогают восполнить ресурс. Материнство и путь, который избрала как профессию, предполагают, что я должна отдавать много душевных сил, терпения, позитивного внимания. Мне помогают театры, красивые места, где много людей и праздничная обстановка. Встречи с подружками. Церковь - для верующего человека это огромный источник сил и вдохновения. И природа. Когда я вернулась с Сахалина, то по-настоящему прониклась красотой Бурятии. Суровая и сдержанная красота наших мест на самом деле таит в себе глубину. Кто хоть раз стоял над ущельем реки Кынгарги, тот поймет это ощущение невероятной свободы и кристальной звенящей чистоты.Слово «успешный», говорят, происходит от глагола «успеть». У Александры Вороновой это получается. Она не просто успевает, а проживает несколько жизней в одной. И продолжает щедро делиться этим умением с другими.