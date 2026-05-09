Столица Бурятии отпраздновала 81-ю годовщину Великой Победы

Сегодня в Улан-Удэ на Площади Советов прошел парад соединений и воинских частей Бурятского территориального гарнизона, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих (25 пеших парадных расчетов). Напомним, в этом году событие состоялось без военной техники – в целях безопасности.

По традиции военный парад открыла знаменная группа, которая под музыку песни «Священная война» внесла государственный флаг России и копию легендарного Знамени Победы. Парад принимал начальник штаба – первый заместитель командующего 36 армии, Герой России гвардии генерал-майор Владимир Белявский – участник СВО и других вооруженных конфликтов.

Среди почетных гостей был ветеран Великой Отечественной войны Дансаран Доржиевич Буянтуев. В 1943 году совсем юным он ушел на фронт, служил связистом на Дальневосточном фронте, участвовал в войне с милитаристской Японией и был награждён медалью «За Победу над Японией». После войны много лет честно трудился, воспитал детей, дождался внуков и правнуков. Осенью Дансаран Доржиевич отметит свое 100-летие.

С приветственной речью выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил неиссякаемый патриотизм воинов, который стал важнейшим источником Великой Победы тогда и сейчас.

«Ценой огромных потерь – 27 миллионов жизней – была спасена наша страна и весь мир от фашизма. Мы сражались против объединённой мощи всей Европы и победили благодаря мужеству солдат, стойкости народа и великой силе единства. Отдельные слова благодарности – братскому народу Монголии. Монголия первой пришла на помощь Советскому Союзу. Эта поддержка была искренней, настоящей, братской, и мы всегда будем помнить это», - обратился к участникам парада Глава Бурятии.

Великая Отечественная война стала беспримерным подвигом народа. Бурятия отправила на защиту Родины почти 120 тысяч своих сыновей и дочерей. 43 уроженца республики были удостоены звания Героя Советского Союза. Их именами названы улицы городов и сел региона.

Фото: Номер один