10.05.2026 в 12:10
В центре Улан-Удэ провалился грунт
Изменена схема движения общественного транспорта

По информации Комитета по транспорту, из-за обрушения грунта на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили (в сторону Октябрьского района) временно скорректирован маршрут общественного транспорта.
Автобусы большой и средней вместимости МУП «Городские маршруты» теперь направляются к площади Банзарова и Центральному рынку через улицу Балтахинова.
Микроавтобусы и автобусы малого класса продолжают курсировать по своим обычным маршрутам без корректировок.
На месте происшествия работают специалисты.
