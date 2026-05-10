10.05.2026 в 12:10

В центре Улан-Удэ провалился грунт

Изменена схема движения общественного транспорта
Текст: Номер один
сгенерировано ИИ

По информации Комитета по транспорту, из-за обрушения грунта на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили (в сторону Октябрьского района) временно скорректирован маршрут общественного транспорта.

Автобусы большой и средней вместимости МУП «Городские маршруты» теперь направляются к площади Банзарова и Центральному рынку через улицу Балтахинова.

Микроавтобусы и автобусы малого класса продолжают курсировать по своим обычным маршрутам без корректировок.

На месте происшествия работают специалисты.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
