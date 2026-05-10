В центре Улан-Удэ провалился грунт

По информации Комитета по транспорту, из-за обрушения грунта на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили (в сторону Октябрьского района) временно скорректирован маршрут общественного транспорта.

Автобусы большой и средней вместимости МУП «Городские маршруты» теперь направляются к площади Банзарова и Центральному рынку через улицу Балтахинова.

Микроавтобусы и автобусы малого класса продолжают курсировать по своим обычным маршрутам без корректировок.

На месте происшествия работают специалисты.