Общество 10.05.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 10 мая

23-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Дракона, особенно в совершении задуманных дел; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, принимать монашество, совершать омовения, строить дома, дамбы и печи, а также совершать умиротворяющие и «жесткие» действия.

Неблагоприятно: дел, связанных с государственными вопросами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), рытья колодцев и каналов, освящения дуганов и других объектов почитания, торговли, заключения договоров (становиться друзьями), совершения первых важных дел в жизни младенца - не стоит праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.

Стрижка волос: к богатству.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).

