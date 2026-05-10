Общество 10.05.2026 в 14:28

Улан-Удэ расчищается от гаражей

Их увозят на штрафстоянку
Текст: Номер один
Фото: Мэрия Улан-Удэ

Под вывоз попадают гаражи, владельцы которых не установлены, а также те, кто имеет задолженность за самовольное размещение согласно п. 1 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации. Перед началом вывоза администрация района дважды в месяц размещает на гаражах требования об их освобождении владельцами. Если за это время гараж не будет убран, его перемещают на специализированную площадку вместе с содержимым. Специалисты составляют опись имущества и фиксируют это на фото.

Гараж остается на спецстоянке до тех пор, пока владелец не предоставит документы, подтверждающие право собственности, и не оплатит расходы на хранение, или до решения суда, признающего гараж муниципальной собственностью. В последнем случае объект утилизируют.

Чтобы избежать вывоза гаражей, владельцам рекомендуется оперативно обратиться в администрацию района по месту нахождения имущества для сверки данных:

Администрация Железнодорожного района: ул. Октябрьская, 2, каб. 15, тел. 44-77-28;

Администрация Советского района: ул. Советская, 23, каб. 11, тел. 21-35-05;

Администрация Октябрьского района: ул. Павлова, каб. 40, тел: 43-92-25.

Для уточнения задолженности по оплате следует обратиться в Управление местных доходов: ул. Октябрьская, 2, каб. 10, тел. 55-24-98.

