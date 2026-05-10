Общество 10.05.2026 в 14:55

В Бурятии зацвел багульник

Его научное название рододендрон даурский
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии зацвел багульник
Фото: Номер один

Сотрудники Тункинского национального парка сообщили, что зацвел рододендрон. «С приходом тепла склоны и леса нашего национального парка окутывает нежная розовато-лиловая дымка. Это зацвел рододендрон даурский — растение, которое в народе часто называют «багульником». Его цветение — один из самых ярких и долгожданных моментов весны в предгорьях Саян», - написали они на странице в социальной сети.

Название «рододендрон» в переводе с латыни означает «розовое дерево». Интересно, что привычный нам «багульник» и рододендрон даурский — это разные растения, хотя и относятся к одному семейству Вересковых. На территории Тункинского национального парка можно встретить сразу четыре вида этого удивительного растения: рододендрон даурский — тот самый, что дарит нам лиловые пейзажи; рододендрон золотистый — известный как «кашкара» или «черногрив»; рододендрон Адамса — знаменитый Сагаан-Дали, обладающий неповторимым ароматом; рододендрон мелколиственный.

Напоминаем, что на территории национального парка введен особый противопожарный режим. Доступ в лес временно ограничен. «Убедительно просим вас соблюдать меры пожарной и санитарной безопасности. Помните, что одно неосторожное движение с огнем может погубить редкие растения и лишить птиц их дома», - обратились к жителям сотрудники нацпарка.

Теги
багульник нацпарк

Все новости

В Бурятии зацвел багульник
10.05.2026 в 14:55
Улан-удэнские росгвардейцы приняли участие в богослужении
10.05.2026 в 14:33
Улан-Удэ расчищается от гаражей
10.05.2026 в 14:28
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП
10.05.2026 в 12:16
В центре Улан-Удэ провалился грунт
10.05.2026 в 12:10
Небо над Улан-Удэ озарилось яркими огнями
10.05.2026 в 11:41
Бурятия попала в список регионов со средней ставкой по ипотеке ниже 6%
10.05.2026 в 11:19
В Бурятии пенсионеров заманивают в сетевуху
10.05.2026 в 08:00
И швец, и жнец, и на дуде игрец
10.05.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 10 мая 2026 года
10.05.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Улан-удэнские росгвардейцы приняли участие в богослужении
Оно прошло в честь Дня Победы
10.05.2026 в 14:33
Улан-Удэ расчищается от гаражей
Их увозят на штрафстоянку
10.05.2026 в 14:28
Небо над Улан-Удэ озарилось яркими огнями
Запустили праздничный салют в честь Дня Победы
10.05.2026 в 11:41
Бурятия попала в список регионов со средней ставкой по ипотеке ниже 6%
Она составила 5,14 %
10.05.2026 в 11:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru