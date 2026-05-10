В Бурятии зацвел багульник

Сотрудники Тункинского национального парка сообщили, что зацвел рододендрон. «С приходом тепла склоны и леса нашего национального парка окутывает нежная розовато-лиловая дымка. Это зацвел рододендрон даурский — растение, которое в народе часто называют «багульником». Его цветение — один из самых ярких и долгожданных моментов весны в предгорьях Саян», - написали они на странице в социальной сети.

Название «рододендрон» в переводе с латыни означает «розовое дерево». Интересно, что привычный нам «багульник» и рододендрон даурский — это разные растения, хотя и относятся к одному семейству Вересковых. На территории Тункинского национального парка можно встретить сразу четыре вида этого удивительного растения: рододендрон даурский — тот самый, что дарит нам лиловые пейзажи; рододендрон золотистый — известный как «кашкара» или «черногрив»; рододендрон Адамса — знаменитый Сагаан-Дали, обладающий неповторимым ароматом; рододендрон мелколиственный.

Напоминаем, что на территории национального парка введен особый противопожарный режим. Доступ в лес временно ограничен. «Убедительно просим вас соблюдать меры пожарной и санитарной безопасности. Помните, что одно неосторожное движение с огнем может погубить редкие растения и лишить птиц их дома», - обратились к жителям сотрудники нацпарка.