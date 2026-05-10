Общество 10.05.2026 в 14:33

Улан-удэнские росгвардейцы приняли участие в богослужении

Оно прошло в честь Дня Победы
Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

В Улан-Удэ в храме преподобного Сергия Радонежского сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Бурятия приняли участие в праздничном богослужении, в ознаменование 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В божественной литургии участвовали заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Бурятия полковник Василий Лосев, заместители командиров и бойцы ОМОН и СОБР, ветераны и личный состав.

Мероприятие, посвященное памяти павших Героев и благодарности за мирное небо, провел клирик храма отец Павел. Священнослужитель отметил в своей проповеди глубокий символизм даты 9 мая и ее неразрывную связь с православным календарём.

- Ваше служение является прямым продолжением ратной традиции предков. Как и тогда, сегодня вы охраняете покой нашей страны, являясь щитом веры и правды, - сказал отец Павел.

Также была совершена молитва о павших в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

 

