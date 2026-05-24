Общество 24.05.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 24 мая
Восьмой лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, возводить три объекта поклонения (тела, речи и ума Будды), проводить их освящение, восхваление, присваивать должности, усмирять врагов, оппонентов и злых духов.
Неблагоприятно: заниматься делами в поле, жениться, надевать новую одежду, шить одежду, торговать и собирать урожай, проводить похороны, особенно на восток.
Стрижка волос: к долгой жизни.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия.
Фото: Номер один
