Общество 24.05.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 24 мая

Восьмой лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 24 мая
Благоприятно: для людей года Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, возводить три объекта поклонения (тела, речи и ума Будды), проводить их освящение, восхваление, присваивать должности, усмирять врагов, оппонентов и злых духов.

Неблагоприятно: заниматься делами в поле, жениться, надевать новую одежду, шить одежду, торговать и собирать урожай, проводить похороны, особенно на восток.

Стрижка волос: к долгой жизни.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Глава Бурятии рассказал о ситуации в Джидинском районе
23.05.2026 в 17:37
В Улан-Удэ обсудили развитие народных художественных промыслов
23.05.2026 в 17:19
В Забайкалье осудили интернациональную бригаду «золотых» контрабандистов
23.05.2026 в 13:27
В Бурятии по факту ДТП с двумя грузовиками возбудили уголовное дело
23.05.2026 в 13:06
В Бурятии начался месяц без ругани и мяса
23.05.2026 в 13:00
29 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
23.05.2026 в 13:00
Страшное ДТП произошло на трассе в Бурятии
23.05.2026 в 10:21
В Бурятии привели в готовность пункты временного размещения
23.05.2026 в 10:02
Продавцы воды судятся с продавцами водки из-за Байкала
23.05.2026 в 09:50
На гастрофестивале «Амтатай» одновременно слепили тысячу бууз
23.05.2026 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 24 мая 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
24.05.2026 в 06:02
В Улан-Удэ обсудили развитие народных художественных промыслов
Под них в столице Бурятии могут отдать Гостиные ряды
23.05.2026 в 17:19
В Бурятии начался месяц без ругани и мяса
У буддистов начался великий пост, который может изменить судьбу
23.05.2026 в 13:00
В Бурятии привели в готовность пункты временного размещения
Паводковая ситуация в республике остается сложной
23.05.2026 в 10:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru