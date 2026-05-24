Гороскоп для жителей Бурятии на 24 мая 2026 года

Овен

Сегодня захочется свернуть горы, но, скорее всего, всё закончится просмотром сериалов. Не планируйте ничего важного — лучше устройте себе день спонтанности. Не покупайте музыкальные инструменты и не подписывайтесь на благотворительность на эмоциях.

Телец

Внутренний гурман потребует гастрономических подвигов, но, скорее всего, вы просто закажете пиццу. Не берите на себя слишком много — отдыхайте и радуйтесь мелочам.

Близнецы

В голове будет настоящий ураган идей: от веганства до марафона по раздельному сбору мусора. Записывайте мысли, но не спешите их реализовывать. Не тратьте деньги на эмоциях.

Рак

День ностальгии: старые фото, детские пирожные, воспоминания. Не покупайте сувениры «прошлого», лучше создайте новые впечатления. Позвоните кому-то, с кем давно не общались.

Лев

Вы будете в центре внимания, даже если не хотите. Не тратьте деньги на крупные покупки — продавец может быть слишком обаятелен. Наденьте что-то яркое — для себя.

Дева

Попытка навести порядок может закончиться усталостью и хаосом. Наведите порядок в финансах, но не работайте дома. Сделайте что-то не по плану — это полезно.

Весы

Битва с самим собой: что надеть, что съесть, какой фильм посмотреть. Не поддавайтесь на красивую упаковку и не работайте. Приготовьте себе завтрак в постель — вы этого заслуживаете.

Скорпион

Сегодня легко увидеть тайный смысл там, где его нет. Не ревнуйте и не ищите подвох. Скажите кому-то что-то хорошее просто так.

Стрелец

День приключений: выйдете за хлебом, а вернётесь через три часа. Берите наличку, а не карту, чтобы не потратить лишнего. Предупреждайте близких о своих планах.

Козерог

Трудоголизм взял выходной — валяйтесь, смотрите сериалы, ешьте чипсы. Не заходите в интернет-банк и не работайте. Проведите время с близкими или с собой.

Водолей

Гениальные идеи будут приходить и забываться. Не инвестируйте в криптовалюту по совету друга. Разрешите себе быть глупым хотя бы час.

Рыбы

Мысли будут витать в облаках, а тело — на диване. Не поддавайтесь на провокации и не переедайте. Побалуйте себя чем-то вкусным и творческим.

