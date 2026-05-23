Общество 23.05.2026 в 09:30
Вкладчиков Бурятии успокоили гарантиями
Страховое возмещение по депозитам повысят с 1,4 до 2 миллионов рублей
Текст: Иван Иванов
Опасения вкладчиков за свои депозиты и начавшийся отток денег из банковской системы решили развеять чиновники.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, повышающий лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 млн рублей, а также увеличивающий до 30 млн рублей страховое покрытие по счетам эскроу. Как сообщает Интерфакс, сейчас базовый лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.
Согласно законопроекту, возмещение в размере 100% суммы вклада, но не более 2 млн рублей в совокупности, будет выплачиваться по двум видам рублевых вкладов физлиц (включая ИП, адвокатов, нотариусов и других, открывших счета для профессиональной деятельности). Первый вид - вклады на срок более трех лет, по условиям которых при досрочном возврате (всей суммы или части) по требованию вкладчика проценты выплачиваются по ставке не выше, чем по вкладам до востребования. Второй вид - вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами (то есть такими, по которым владелец не вправе требовать возврат вклада досрочно), внесенные на срок от одного года до трех лет включительно. Суммы возмещения по таким вкладам будут рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам.
Законопроект также увеличивает с 10 млн до 30 млн рублей страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и по договорам строительного подряда.
В пояснительной записке говорится, что для механизма повышенного возмещения при особых обстоятельствах (наследство, продажа жилья или земельного участка, исполнение решения суда, возмещение ущерба жизни, здоровью или имуществу) предусмотрено, что выплата в размере до 10 млн рублей будет рассчитываться отдельно от возмещения по обычным вкладам. В результате совокупное страховое возмещение, причитающееся вкладчику, может достигать 11,4 млн руб.
