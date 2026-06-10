Жители Улан-Удэ выбирают концепцию бренда города

В юбилейном 2026 году по инициативе Администрации города реализуется проект по разработке бренда Улан-Удэ. Весной при поддержке средств массовой информации и активных горожан было проведено масштабное исследование, в котором приняло участие более 5 тысяч жителей столицы Бурятии.

По результатам исследования сформирована модель идентичности города, включающая восемь ключевых смысловых направлений: Байкал, «голова» (не только как символ знаменитого памятника Ленину, но и как отражение интеллектуального потенциала города), буддизм, солнце, столица Бурятии, метисность как синтез культур, Восток и Азия, а также образ «города двух» – двух букв «У», двух рек и двух частей города, разделённых Транссибирской магистралью.

На основе сочетания этих смыслов разработаны варианты концепции бренда Улан-Удэ. В мае они были представлены участникам шести фокус-групп. По итогам обсуждений в финал вышли три концепции, получившие наибольшую поддержку жителей:

🔹 «Улан-Удэ. Ясно каждому»

🔹 «Улан×Удэ. Умно жить»

🔹 «Улан-Удэ. Путь к просветлению»

Сегодня у каждого жителя есть возможность познакомиться с вариантами, прошедшими в финал, и принять участие в выборе будущего бренда города.

Проходите опрос по ссылке: https://yandex.ru/poll/4RycsvbMek1rJzDaqvPBzf

В июне с учётом мнений жителей, а также оценок внутренних и внешних экспертов планируется определить ключевую идею бренда Улан-Удэ. До конца юбилейного года будут разработаны визуальный стиль бренда и комплексный план его внедрения и продвижения.

Бренд города призван подчеркнуть уникальность Улан-Удэ, усилить его узнаваемость и стать дополнительным инструментом развития туристического, инвестиционного и культурного потенциала столицы Бурятии.

Фото: Номер один, мэрия города