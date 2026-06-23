Общество 23.06.2026 в 06:00

Новоселы Бурятии попадают в долговую яму из-за цен на ремонт

Многие вынуждены годами жить в квартирах без отделки
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Текст: Дмитрий Родионов
Новоселы Бурятии попадают в долговую яму из-за цен на ремонт
Фото: архив «Номер один»
Резкое удорожание стройматериалов и услуг привело к тому, что многие жители Бурятии, купив жилье, вынуждены годами жить в квартирах без отделки (в так называемом «бетоне»). Ситуацию усложняет то, что стандартный ипотечный кредит не покрывает расходов на ремонт и покупку мебели. В результате мы видим, что радость от обладания новой квартиры омрачается долгими и дорогостоящими ремонтами, которые нередко выходят из-под контроля и превращаются в тяжкое испытание для новоселов. В результате они оказываются в ситуации, когда жилье уже принадлежит им только на бумаге, а чтобы сделать его пригодным для жизни, нужно искать дополнительные деньги, которых чаще всего нет.

Ключи есть, ремонта нет

Семья Бадмаевых из Улан-Удэ получила ключи от своей двухкомнатной квартиры после двух лет ожидания. Радость от завершения строительства быстро сменилась тревогой - квартира сдана без отделки: голый бетон, торчащие провода, отсутствие межкомнатных перегородок. 

Почти треть их семейного бюджета уходила на погашение ипотеки, еще треть — на аренду съемного жилья во время ремонта. Жили в основном за счет поддержки родителей. Изначально супруги планировали нанять бригаду и оформить потребительский кредит на 1 млн рублей на услуги бригады и отделочные материалы. Однако за время ожидания экономическая ситуация изменилась: банки ужесточили требования из-за высокого уровня их долговой нагрузки. Наличие действующей ипотеки стало причиной автоматического отказа в крупнейших банках. Бадмаевы оказались в безвыходной ситуации: платить и за аренду, и за ипотеку они уже не могли, а денег на ремонтную бригаду не было. В целях экономии семья приняла решение расторгнуть договор аренды и переехать прямо в бетонную коробку. Их быт превратился в выживание на стройплощадке: вместо стен использовали плотную полиэтиленовую пленку, установили один временный унитаз и недорогую раковину, спальные места — надувные матрасы, которые ежедневно приходилось накрывать от строительной пыли, а еду готовили на двухконфорочной электроплитке. 

Семья на ходу осваивала строительные профессии по видеоурокам в интернете, после работы и по выходным занимаясь ремонтом. Процесс шел очень медленно из-за ограниченного бюджета и отсутствия опыта: целый месяц ушел лишь на штукатурку стен в одной комнате из-за ошибок в приготовлении раствора. Часть инструментов приходилось брать в аренду, часть - покупать. Материалы приобретали мелкими партиями с каждой зарплаты, что затягивало ремонт на неопределенный срок. Через год семье удалось полностью обустроить лишь одну комнату — детскую - для защиты ребенка от пыли и шума. Остальные семейные пространства продолжали медленно превращаться из бетонных стен в жилое помещение. 

- Мы больше года живем на стройке и, честно говоря, находимся в состоянии сильнейшего стресса, постоянно с мужем ссоримся по мелочам, в общем, просто кошмар. Когда это закончится, непонятно, - говорят в семье. 

Как рассказывают новоселы, ламинат, паркетная доска, керамогранит, обои, краска, плитка для ванной, межкомнатные двери, сантехника — каждая из этих статей может быть как умеренной, так и очень затратной, в зависимости от выбора. В итоге из-за роста стоимости отделочных материалов они постоянно выходят из сметы, а их бюджет трещит по швам. Причем муж вынужден таксовать по вечерам, и это также оттягивает время завершения ремонта. 

Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов, комментируя ситуацию, отметил, что такие случаи весьма распространены в городе. 

- Люди не рассчитали свои будущие доходы, взяв льготную ипотеку. К тому же несколько лет назад, в связи с оттоком мужчин на вахты и в другие регионы, резко увеличились расценки на ремонтные работы. В большинстве их сегодня выполняют бригады из Средней Азии. По моим расчетам, их около 80% на рынке. Вот уже несколько лет как строительные бригады перешли на систему предоплаты — 30% и больше, а что касается стройматериалов, то тут все 100%.

Деньги сразу 

- Стоимость услуг составляет от 12 тыс. рублей за квадратный метр работы бригады плюс столько же материалы и оборудование квартиры. Для ремонта двух-трехкомнатной квартиры требуется предоплата около 500 тыс. рублей сразу плюс деньги на закупки материалов, - отмечает Думнов.

По его словам, у новоселов, еще не выплативших кредит, зачастую просто нет таких денег. Ведь чаще всего льготные кредиты с господдержкой берут бюджетники, а у них реальные зарплаты снижаются в связи с растущей инфляцией. А банки в Бурятии все чаще отказывают в потребительских кредитах на ремонт. Это связано с ужесточением с весны 2026 года политики Центробанка и с высокими ставками. Банки сократили лимиты и одобряют заявки только идеальным заемщикам — с прозрачным доходом и без залоговых кредитов. 

- Не все мужчины готовы и могут делать ремонт своими руками, ведь это требует навыков. Например, если таджикские бригады за две недели сделают стяжку пола и выравнивание стен комнаты, то неопытный человек может застрять на месяцы. Видеоуроки помогают, но навыки — это другое. Сейчас бригады чаще берутся за крупные объекты - двух- или трехкомнатные квартиры, параллельно выполняя несколько видов работ, - говорит экономист.

Новостройка вышла боком 

По словам Думнова, в Улан-Удэ многие увлеклись льготной дальневосточной ипотекой, однако не рассчитали свои силы и возможности. Получить кредит — полдела, гораздо сложнее   исправно его оплачивать и одновременно заранее собрать деньги на ремонт. Ведь строительные бригады не получится кормить завтраками, так как деньги должны поступать регулярно и в полном объеме, иначе бригады сворачивают работы. В то же время, по его словам, в Улан-Удэ в большинстве случаев люди вкладывались в «бетон» как в инвестицию, чтобы сдавать квартиры в аренду, а не для комфортной жизни. 

Такие «инвесторы» в Улан-Удэ из-за экономических сложностей годами не могут найти деньги на полноценный ремонт, чтобы сдать жилье в аренду. Ведь арендаторы жить в голых стенах не будут. Фактически зарывают деньги в бетон, неся одни убытки: ведь за пустую еще квартиру необходимо платить коммуналку. 

Эта проблема сложна и требует системного подхода, потому что владельцы таких квартир оказываются в долговой ловушке. В результате сегодня в более выгодной ситуации находятся покупатели вторичного жилья, которые сразу заезжают в квартиру с ремонтом. Не заморачиваясь на дорогостоящие дополнительные траты на ремонты, которые нередко становятся непосильными для семейного бюджета.
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строительство недвижимость ремонт

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