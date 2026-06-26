В День молодежи в Бурятии пройдут праздничные концерты

В эту субботу, 27 июня, Бурятия присоединится к всероссийскому празднованию Дня молодёжи. Основные торжества развернутся на площади Советов в Улан-Удэ и на озере Щучьем в Селенгинском районе.

Программа обещает быть насыщенной, разнообразной и продлится с утра до самого вечера – с 10:00 до 22:00.

- Для любителей активного отдыха подготовлены утренняя зарядка, забег «Беги, когда молодой», велопробег и сап-фестиваль. Творческие коллективы и школы танцев представят свои номера. На обеих сценах выступят популярные артисты Дулма Сунрапова, Тимур Болотов, Тара Дугарма, Димит и ZENDEMNI. Хэдлайнерами дня станут группа Lakers, которая зажжёт на сцене у озера Щучье, и группа «Сезон Dождей», которая выступит на площади Советов, - сообщили в правительстве республики.

Кроме того, в программе запланированы открытый микрофон для всех желающих, Кубок КВН «Байкал» и розыгрыши ценных призов от партнеров мероприятия. Вход на все мероприятия свободный. Для получения билета необходимо пройти регистрацию в чат-боте по ссылке: max.ru/youthday_bot

Возрастное ограничение 12+

Фото: правительство Бурятии