Общество 26.06.2026 в 12:20

«С репетиторами не занимался»

Выпускник гимназии получил по 100 баллов за ЕГЭ по физике и математике
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Текст: КП-Новосибирск
«С репетиторами не занимался»
Фото: предоставлено героем публикации
Выпускник новосибирской гимназии №6 «Горностай» 18-летний Ярослав Донсков получил максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — профильной математике и физике. Причем готовился к экзаменам парень без репетиторов и онлайн школ. Что ему помогло на ЕГЭ, Ярослав рассказал КП-Новосибирск.

— С седьмого класса я учусь в физико-математическом классе, так что моими любимыми предметами уже давно были физика, математика и информатика, — поделился выпускник с КП-Новосибирск.

Для того, чтобы поступить в вуз мечты — в Новосибирский государственный университет на механико-математический факультет, — Ярославу нужно было сдавать на ЕГЭ русский язык, профильную математику, физику и информатику.

— С репетиторами я вообще не занимался. С одиннадцатого класса у меня появилась подготовка по физике в школьное время с учителем. Дома я немного прорешивал сборники. Но в целом очень много времени подготовке не уделял, — говорит выпускник.

По словам школьника, экзамены этого года показались ему не очень сложными.

— Мне кажется, что в этом году был довольно простой экзамен по всем предметам. И по русскому языку, и по математике, и по физике. По русскому было немного сложнее. По информатике тоже был достаточно простой экзамен, — считает Ярослав.

Многие выпускники признаются, что самым тяжелым испытанием становится не сам экзамен, а стресс перед ним. Но сильного волнения у Ярослава не было.

— Я уже долгое время участвую в олимпиадах, поэтому к подобным испытаниям подготовлен и никогда не волнуюсь. Пришел на экзамен, спокойно написал и ушел. Но обычно сижу до конца и все перепроверяю на всякий случай.

И такой подход сработал. Сначала Ярослав узнал результат по профильной математике — 100 баллов. Затем пришел максимальный результат и по физике.

— Какого-то шока не было. Хотя, конечно, было приятно, что получил 100 баллов, — признается Ярослав.

По словам Ярослава, родители отреагировали на результаты гораздо эмоциональнее, чем он сам:

— Особенно мама волновалась. Папа был спокойнее. Но они очень обрадовались результатам. Сказали: «Молодец». Потом меня начали поздравлять знакомые и родственники — в общем, все, кто только мог.

На вопрос, как достичь максимального результата, Ярослав отвечает так:

— Мне кажется, что 100 баллов — это в первую очередь про самоподготовку. Конечно, тем, кому предметы даются сложнее, будет труднее получить высокий результат. Но если с детства углубляться в какие-то дисциплины, будет проще. А если еще дисциплинированно готовиться, то набрать 100 баллов вполне реально.

А еще парень благодарен за поддержку своим родителям и педагогам:

— Все-таки база была заложена именно в школе. Сам бы я, наверное, такого результата не получил.

Тем школьникам, которым еще только предстоит пройти через ЕГЭ, выпускник советует воспринимать экзамены проще.

— ЕГЭ не такое уж страшное, как кажется. И даже если вы получите меньше баллов, чем рассчитывали, всегда можно найти другой путь или по-другому подойти к достижению своей цели, — уверен Ярослав Донсков.

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