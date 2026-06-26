Экономика и бизнес 26.06.2026 в 11:51
Бизнесу Бурятии объяснят новые правила оформления вывесок
Специалисты Роспотребнадзора и Комитета по архитектуре и градостроительству мэрии проведут бесплатный семинар для предпринимателей
1 июля в центре «Мой бизнес» состоится бесплатный семинар, посвященный новым требованиям к оформлению вывесок, указателей и информации для потребителей. Они вступили в силу с 1 марта 2026 года.
Мероприятие будет полезно владельцам магазинов, кафе, салонов красоты, офисов и других коммерческих объектов. Участники узнают, какие требования действуют в настоящее время, как правильно оформить и согласовать вывеску, а также что необходимо учитывать при использовании русского языка.
Кроме того, эксперты расскажут, как избежать распространенных ошибок, которые могут привести к штрафам, предписаниям или демонтажу конструкций, а также дадут практические рекомендации и ответят на вопросы участников.
Семинар пройдет 1 июля с 14:00 до 16:00 в центре «Мой бизнес». Участие бесплатное.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Мероприятие проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие будет полезно владельцам магазинов, кафе, салонов красоты, офисов и других коммерческих объектов. Участники узнают, какие требования действуют в настоящее время, как правильно оформить и согласовать вывеску, а также что необходимо учитывать при использовании русского языка.
Кроме того, эксперты расскажут, как избежать распространенных ошибок, которые могут привести к штрафам, предписаниям или демонтажу конструкций, а также дадут практические рекомендации и ответят на вопросы участников.
Семинар пройдет 1 июля с 14:00 до 16:00 в центре «Мой бизнес». Участие бесплатное.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Мероприятие проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».