Глава Бурятии встретился с зампредом правительства России

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также ключевые инфраструктурные проекты, реализуемые в республике.«По поручению президента России Владимира Владимировича Путина ведется активная работа по развитию Дальнего Востока, в том числе Республики Бурятия. Ключевая задача, стоящая в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» - улучшение среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году. В Бурятии в их число вошли 24 населенных пункта, где проживает порядка 620 тыс. человек. Основное внимание уделяем жилищному и дорожному строительству. С начала текущего года объем ввода жилья составляет 278,5 тыс. кв. м. В нормативном состоянии находятся 82,2% федеральных и 53% региональных дорог. Работа в Бурятии идет планомерно, но по ряду направлений предстоит усилиться, чтобы выйти на более высокие результаты», - отметил Марат Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что дополнительный импульс развитию придают инфраструктурные кредиты. Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию ранее одобрил предоставление республике казначейских инфраструктурных кредитов на сумму порядка 3 млрд рублей. Средства в том числе направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В рамках плана дорожной деятельности предусмотрена реконструкция мостов и путепроводов на федеральной трассе Р-258 «Байкал».«Благодаря поддержке правительства Российской Федерации в республике сохраняются высокие темпы жилищного строительства, реализуются программы переселения граждан из аварийного жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства. Для Бурятии поддержка строительного комплекса и инфраструктурных проектов напрямую связана с повышением качества жизни людей, созданием комфортной городской среды и устойчивым развитием территорий», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.