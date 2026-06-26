Происшествия 26.06.2026 в 12:09

В Бурятии перевернулись два автомобиля

Одним управлял пьяный парень, другим – неопытная женщина
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулись два автомобиля
Сразу два ДТП с опрокинувшимися машинами произошло за минувшие сутки в Бурятии. Первая авария случилась ночью в Кяхте. Там на ул. Бекетова 19-летний водитель автомобиля «Мазда Аксела» не справился с управлением и перевернулся. В результате травмы получил 18-летний пассажир иномарки. Как отметили в ГИБДД, парень за рулем «Мазды» не имел прав и был пьян.

Второе происшествие произошло днем на 32-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта. 


«27-летняя женщина за рулем «Ниссан Альмера», стаж вождения которой составляет 5 месяцев, слетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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