В Бурятии перевернулись два автомобиля

Второе происшествие произошло днем на 32-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта.





«27-летняя женщина за рулем «Ниссан Альмера», стаж вождения которой составляет 5 месяцев, слетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.





Фото: ГИБДД Бурятии

Сразу два ДТП с опрокинувшимися машинами произошло за минувшие сутки в Бурятии. Первая авария случилась ночью в Кяхте. Там на ул. Бекетова 19-летний водитель автомобиля «Мазда Аксела» не справился с управлением и перевернулся. В результате травмы получил 18-летний пассажир иномарки. Как отметили в ГИБДД, парень за рулем «Мазды» не имел прав и был пьян.