Общество 26.06.2026 в 11:41

В Улан-Удэ на железной дороге вычислили 39 малолетних нарушителей

Восемь из них нарушили правила перехода через пути
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на железной дороге вычислили 39 малолетних нарушителей
Фото: архив «Номер один»

В администрации Улан-Удэ состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. Начальник Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Александр Алексеев представил доклад о нарушениях детьми правил на железной дороге.

Чаще всего случаи фиксируют на перегонах «Заудинский – остановочный пункт Южный» и «Заудинский – Медведчиково». Так, с начала 2026 года на объектах железнодорожного транспорта вычислили 39 несовершеннолетних нарушителей.

«Это на 29% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Восемь подростков привлечены к административной ответственности за нарушение правил перехода через железнодорожные пути, а в отношении 31 родителя составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности детей, – рассказал Александр Алексеев.

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