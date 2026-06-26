В Улан-Удэ на железной дороге вычислили 39 малолетних нарушителей

В администрации Улан-Удэ состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. Начальник Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Александр Алексеев представил доклад о нарушениях детьми правил на железной дороге.

Чаще всего случаи фиксируют на перегонах «Заудинский – остановочный пункт Южный» и «Заудинский – Медведчиково». Так, с начала 2026 года на объектах железнодорожного транспорта вычислили 39 несовершеннолетних нарушителей.

«Это на 29% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Восемь подростков привлечены к административной ответственности за нарушение правил перехода через железнодорожные пути, а в отношении 31 родителя составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности детей, – рассказал Александр Алексеев.