Общество 29.07.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 29 июля 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
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Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 29 июля 2026 года

29 июля — день полнолуния в Водолее. Это значит, что эмоции могут зашкаливать, а старые проблемы потребуют решения. Главное правило на сегодня: не рубите с плеча и не принимайте окончательных решений на горячую голову. В целом же это хороший день для творчества, общения и завершения старых дел.

Овен
У вас полно энергии. Хочется бежать, делать, сворачивать горы. Направьте эту силу в мирное русло: разберите завалы на работе или дома, сходите в спортзал. Отличный день, чтобы договориться о чем-то важном — люди будут слушать вас внимательно.

Телец
День принесет финансовую ясность. Вы поймете, куда уходят деньги и где их можно сэкономить без ущерба для комфорта. Вечером захочется домашнего уюта — идеальный повод заказать вкусную еду и посмотреть кино под пледом.

Близнецы
Вы будете генератором идей. Мысли скачут одна за другой, телефон разрывается от сообщений. Только не пытайтесь сделать всё сразу. Выберите одну самую интересную мысль и додумайте её до конца. Хороший день для коротких поездок по городу.

Рак
Эмоции из-за полнолуния бьют через край. Вас может ранить любая мелочь. Лучший выход — спрятаться в свою «раковину». Отмените шумные встречи, побудьте в тишине, позвоните родителям или тому, кто вас точно поддержит.

Лев
Солнце сейчас идет по вашему знаку, поэтому вы сияете ярче всех. Люди к вам тянутся, хотят вашего совета или просто улыбки. Используйте этот ресурс: просите об одолжении, назначайте свидания, выступайте перед публикой. У вас всё получится.

Дева
Вам сегодня нужно навести порядок. Не обязательно глобальный — достаточно разобрать ящик стола или почистить почту. Когда вокруг чисто, в голове тоже проясняется. К вечеру придет приятное чувство выполненного долга.

Весы
Полнолуние подсветит ваши отношения. Становится понятно, кто настоящий друг, а кто только делает вид. Если назревал разговор с партнером или коллегой — пора его начинать, но очень мягко. Сегодня легко найти компромисс.

Скорпион
Вас может накрыть желанием всё бросить и уехать далеко-далеко (спасибо полнолунию). Желание перемен — это хорошо, но пока действуйте тайно. Помечтайте, составьте план, почитайте о путешествиях, но билеты пока не покупайте.

Стрелец
В голову придут отличные идеи для будущего. Возможно, вдохновляющая беседа со случайным знакомым натолкнет на новую цель. День хорош для учебы и планирования отпуска. А вот рутина будет раздражать особенно сильно.

Козерог
Работа выйдет на первый план. Вам дадут задачу, которая покажет начальству вашу крутость. Справитесь блестяще. Но следите за временем: вечером домашние тоже захотят вашего внимания, не заставляйте их ждать слишком долго.

Водолей
Сегодня ваше личное полнолуние. Захочется свободы, воздуха и независимости. Если кто-то пытается давить на вас или ставить рамки — вежливо, но твердо обозначьте границы. Прислушайтесь к себе: чего хотите именно вы, а не окружающие?

Рыбы
Интуиция работает на максималках. Вы чувствуете людей насквозь. Если кажется, что собеседник врет — скорее всего, так и есть. Полезно побыть в одиночестве, послушать музыку или помедитировать, чтобы сбросить чужой эмоциональный груз.

Фото: нейросеть

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