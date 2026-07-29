В Бурятии эксперты прогнозируют рост цен на товары с Wildberries

На прошлой неделе произошло событие, которое способно отразиться практически на каждом жителе Бурятии: сегодня маркетплейсами пользуются почти все, а значит, любой серьезный сбой в их работе неминуемо ударит и по покупателям, и по продавцам.Серия атак беспилотников на логистические объекты крупнейших российских маркетплейсов обернулась разрушением части складской инфраструктуры. По имеющимся оценкам, за неделю из строя вышла почти десятая часть складских мощностей Wildberries. Под удар попали логистические комплексы в Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске, а также два крупных распределительных центра в Санкт-Петербурге, через которые проходит значительная часть товаров, поступающих в Россию из Китая. Как итог - эксперты прогнозируют увеличение сроков доставки, локальный дефицит отдельных товаров и рост логистических расходов.Уже сейчас жители Бурятии отмечают, что сроки доставки некоторых заказов растянулись. Часть товаров временно пропала с витрин, а по отдельным позициям задержки фиксируются даже после того, как заказ уже отправлен со склада. Причина проста: компания вынуждена перераспределять потоки между оставшимися логистическими центрами, а это дополнительно нагружает и склады, и транспортную систему.Серьезные убытки понесли и предприниматели. «Номер один» стала известна история одного из улан-удэнских селлеров: несколько лет назад он продал квартиру, чтобы вложить деньги в развитие бизнеса на маркетплейсе - закупал товар в Китае и реализовывал его через Wildberries по всей стране. Основной объем продукции хранился как раз на складах в Электростали и Подольске, тех самых, что оказались в зоне удара. Отгруженный товар сгорел вместе со складом.По словам предпринимателя, стоимость уничтоженной продукции превышает миллион рублей и на полную компенсацию он не рассчитывает.- Для меня это был шок. Сгорел товар более чем на миллион рублей. Я не думаю, что мне компенсируют эти убытки полностью. Стоимость только двух уничтоженных складов сопоставима практически с годовой прибылью. Теперь возникает вопрос, как работать с площадкой, которая не может обеспечить сохранность товара, - рассказал Баир Будаев.Предприниматель уверен: склады подобного уровня должны быть оборудованы современными автоматическими системами пожаротушения.- Я видел, как работают современные системы пожаротушения на крупных производствах. При возникновении возгорания помещение буквально за считаные секунды заполняется специальным порошком, который не дает огню распространяться. Безусловно, атака беспилотников - чрезвычайная ситуация. Но часть складов можно было бы спасти, если бы системы защиты были более эффективными. Если товар сгорел, ответственность за его сохранность несет маркетплейс, - считает предприниматель.По его словам, многие продавцы теперь всерьез задумываются о развитии собственной складской сети и офлайн-торговли, чтобы снизить зависимость от площадок.Представители Wildberries обещают компенсировать селлерам часть стоимости сгоревшего товара, но, если речь идет о сотнях миллиардов рублей, верится в это с трудом.- Как они закроют дыру? К тому же на маркетплейс хотят возложить обязанность самим обеспечивать защиту от БПЛА, как недавно предложил депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев, - говорит Будаев.По его словам, «поскольку предприятие и так находится в долговой нагрузке, учитывая нанесенный БПЛА ущерб, выплата астрономических сумм продавцам просто нереальна».Ситуацию усложняет то, что, по некоторым данным, Wildberries разрабатывает так называемый «симулятор продаж» - именно так в компании назвали механизм компенсации убытков продавцов после атак на склады: он моделирует, как бы шли продажи товара в штатном режиме, и на этой основе начисляет выплаты.Резкого подорожания всех товаров на маркетплейсах и массового оттока продавцов экономисты в Бурятии не ждут, однако рост цен в отдельных категориях считают вполне вероятным.Если на поврежденных складах хранились популярные товары - бытовая техника, электроника, сезонная одежда или продукция повседневного спроса, их временный дефицит может подтолкнуть стоимость вверх: некоторые продавцы уже говорят о необходимости поднять цены на 10 - 15%, чтобы компенсировать понесенные убытки.Осенью на цены способен повлиять и другой фактор - возможное ослабление курса рубля. Если национальная валюта продолжит дешеветь, импортные товары, составляющие значительную часть ассортимента маркетплейсов, тоже подорожают.В Wildberries отмечают, что полное восстановление пострадавших логистических объектов займет немало времени, поэтому многие продавцы сейчас переходят к более осторожной модели работы: распределяют товар между разными складами, развивают собственные каналы продаж и страхуют запасы.Юрист из Улан-Удэ Виктор Егоров считает, что в новых условиях покупателям придется изменить отношение к заказам на маркетплейсах. Вопрос простой: если оплаченный товар сгорит, а продавец окажется неплатежеспособным, кто его тогда догонять будет?- Товар поступил в пункт выдачи заказов, вы увидели его, потрогали, посмотрели и оплатили. Только так теперь можно работать, - говорит Виктор Егоров, советуя выбирать оплату после получения товара и полностью отказаться от предоплаты.Юрист отмечает и другое: покупатели за последние годы слишком привыкли приобретать практически все через маркетплейсы.- Люди были разбалованы маркетплейсами. Теперь придется тратить больше времени на поиск действительно выгодных предложений, - считает он, добавляя, что маркетплейсы далеко не всегда предлагают самые низкие цены.Особенно это касается сложной бытовой техники и электроники, где зачастую выгоднее покупать напрямую у производителей или крупных специализированных продавцов. В ближайшее время, полагает Егоров, многим покупателям придется пересмотреть привычные стратегии покупок - рынок становится сложнее.Не исключено, что в какой-то степени это отразится и на офлайн-торговле в Бурятии: торговые центры, магазины и бутики получат второй шанс - часть покупательского спроса вернется к ним.