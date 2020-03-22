Бурятские шаманы исцелили принца в Африке

В награду африканцы предложили королевский подарок, от которого шаманы отказались

Верховный шаман Бурятии, председатель МРОШ «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев по приглашению вуду-жрецов побывал в Африке. Ему удалось присутствовать на главном празднике и богослужении африканцев и разобраться в том, что на самом деле представляет из себя религия вуду, о которой ходит так много зловещих слухов.Не так давно Баир Цырендоржиев участвовал в международном конгрессе в Мюнхене, посвященном холицистической медицине. Здесь он и познакомился с новым другом из Африки с экзотическим именем Аиедегнато Мессан. Вуду-пристар (что в переводе означает главный священник, проповедывающий религию вуду), был восхищен выступлением бурятских шаманов общины «Тэнгэри». Верховный жрец лично пригласил Баира Жамбаловича и его единомышленников в гости, чтобы показать, как и чем живут приверженцы религии вуду.От такого приглашения верховный шаман Бурятии отказаться не смог и с удовольствием приехал на жаркий континент. В Африку шаман и его спутники прибыли прямо во время самого главного праздника страны – фестиваля вуду, посвященного освобождению африканцев от рабства.- У нас никогда не было такого понятия, как рабство. А там людей отлавливали, загружали и продавали как товар. Поэтому праздник освобождения африканцев в стране – это особый праздник. На торжественное мероприятие приехали представители почти всех государств мира. Праздник проходил на берегу океана, где соорудили огромные ворота-арку как символ порабощения. Ведь когда-то люди любого возраста и пола заходили в эту дверь, став рабами, и многие из них оттуда так и не вернулись. Это колоссальная трагедия для народа Африки, - рассказывает Баир Цырендоржиев.Начиная с конца декабря и до конца января, в Африке не только празднуют свое освобождение, но и участвуют в самом массовом богослужении в году. В эти дни жизнь на континенте словно останавливается. Круглосуточно на улицах города люди молятся, входят в транс, танцуют. Даже людей, прикованных к постели, в эти дни выносят на улицу, чтобы и они приобщились к этому действу.- Происходит большой праздник поклонения всем окружающим божествам. Фестиваль вуду. Их вера похожа на нашу религию – тэнгэрианство. Они также поклоняются вечно синему небу, матери-Земле, подземному миру, духам срединного мира, хозяину реки и так далее. Однако церемонии и сами ритуалы у нас различаются, - замечает верховный шаман Бурятии.Если на тайлаганах в Бурятии входят в транс только шаманы, а обычные прихожане просто молятся, то в Африке все иначе.- У них играет живой музыкальный оркестр постоянно. Стучат в барабаны, звенят погремушками и т.д. Вуду-священник сидит и молится. И если у нас только шаман погружается в транс, то там все люди делают это. Считается, что в это время в них входит Бог. Люди танцуют, а когда входят в транс, то словно перестают быть в этой реальности. И в Африке очень ценится, если шаман умеет легко выводить человека из этого состояния, - говорит Баир Жамбалович.Жителям Бурятии было необычно общаться с южным народом. Их менталитет кардинально отличается от нашего, российского.- Там люди не такие закрытые, как у нас. Все открыты, доброжелательны. И это несмотря на то, что живут очень бедно. Любой человек может к тебе подойти, что-то рассказать, погладить по руке, поулыбаться. И им все равно, даже если ты их не очень понимаешь. Такие же отношения у них и между собой.Но больше всего шамана из Бурятии поразило то, насколько крепки традиции и вера африканцев. Эту колоссальную связь, силу народа и мощь Земли он ощутил во время камлания.- В Африке уважительно относятся к религии. Верующих – большинство, если не все жители. С малых лет и до самой смерти все участвуют в богослужениях. Каждая семья имеет свой алтарь, который сооружают возле дома. На алтаре восседает божество – фигура, сделанная из глины. Это онгоны. Главный объект поклонения – Мать-земля. Она дает им все. Люди круглый год живут растениеводством, продают, покупают плоды земли, экзотические травы.Официальный язык народов Африки французский. Но, помимо него, каждый народ знает и свой родной язык, свято чтит традиции. Здесь очень развито целительство. Даже смертельно опасную малярию африканцы легко лечат специальным отваром из трав.К слову, шаманы Бурятии сумели с помощью своего дара не только почувствовать сплочение и силу народа Африки, но и удивить людей своей силой. Причем не единожды.- Мы были там в сезон засухи. Во время нашего камлания на небе появилось облачко, прогремел гром. Повеяло прохладой. Увидев все это, нам стали аплодировать. Для них, оказывается, самое ценное – это влага, прохлада. Ведь там круглосуточная жара под 40 градусов и днем и ночью, да еще и высокая влажность.Но на этом чудеса не закончились. Принц, или, говоря на светском языке, губернатор западной части Того пригласил главного шамана к себе на прием. После светской беседы он попросил Баира Жамбаловича помочь ему лично - исцелить от головной боли.- У пожилого человека было повышенное давление. Я прочитал молитвы, пощупал пульс, сделал манипуляции определенные. Губернатор признался, что ему стало лучше. Он вызвал медперсонал и попросил померить ему давление. И удостоверился, что оно упало, - вспоминает Баир Цырендоржиев.После этого восхищенный принц немедленно дал распоряжение выделить для бурятских шаманов участок земли, для того чтобы они могли там построить дома, жить, принимать африканцев для целительства.- Но, конечно, мы отказались от такого предложения. Находиться в таком климате для нас было мучительно. Как говорится, где человек родился, там и пригодился, - улыбается верховный шаман Бурятии.Широко распространенное мнение о том, что с вуду можно связать все самое черное и связанное со смертью, превращениями в зомби, проклятиями с помощью иголок и куколок, и прочие страшилки, Баир Жамбалович опровергает.- Есть очень плохие вещи, которые делают приверженцы любой из религий. Это отклонения. Люди достигают уровня просвещения в духовном мире, могут соединить материальное и духовное и как-то изменить реальность в пользу себя: лишить жизни, устроить войну, развести супругов и так далее. Но все это делается глубоко секретно, и за это неминуемо последует кара. На самом деле и вуду, и шаманизм и прочие религии – все об одном и том же: они существуют ради возрождения красоты, доброты и взаимопонимания.К слову, на местном вуду-рынке верховный шаман увидел самые диковинные товары. Мумифицированные животные - слоны, змеи, леопарды, скорпионы, а также их части тела - глаз, хобот, хвост там продаются в большом ассортименте. Кто пользуется такими атрибутами – настоящие вудуисты или сектанты?- Мне объяснили это тем, что многие африканцы делают обрядовые действия с использованием мертвых животных, для того чтобы просьба была донесена до Бога быстрее. К примеру, душа крокодила пригодится для обращения к духу земли, змеи – к духу воды, поэтому кусочек животного сжигают при молитвах, а затем до конца сжигают и все тело целиком. Такая традиция, - разъясняет Баир Цырендоржиев.Между верховными жрецами Африки и бурятскими шаманами подписан договор о взаимном сотрудничестве. Гостеприимных священников также пригласили в гости в Бурятию. Не исключено, что приверженцы вуду из далекой Африки приедут знакомиться с республикой уже этим летом.Ольга Лазарева, «Номер один».Фото: пресс-служба "Тэнгэри"