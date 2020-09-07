Три проекта из Бурятии вошли в топ-100 Фонда президентских грантов

Они посвящены безбарьерной среде, спорту и творчеству сельской молодежи



Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов, получивших гранты в 2018 году. В числе регионов, чьи НКО получили высокую оценку - Нижегородская, Новосибирская, Пензенская области, Бурятия, Татарстан и другие.



Уже несколько лет Фонд президентских грантов поддерживает некоммерческие организации со всей страны, выделяя средства на реализацию их культурных, социальных, экологических и других проектов. С начала 2020 года Фонд, как и годом ранее, проводил публичную оценку результатов уже завершившихся проектов. В этот раз подводились итоги реализации инициатив, поддержанных в 2018 году, сообщает портал «Открытые НКО».



«В оценке участвовали эксперты фонда, представители Общественной палаты, региональных органов власти и общественных палат. Своим мнением о проектах делились сами грантополучатели, а также обычные люди, — рассказали в Фонде президентских грантов. — 21 тысячу оценок и больше 4 тысяч комментариев получили 3,5 тысячи проектов. На этой основе были определены претенденты в топ-100 лучших практик 2018 года».



Так, в число лидеров вошел региональный общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», который реализовал проект «Качество доступности» (размер гранта почти 3 миллиона рублей). При посещении девяти районов Бурятии была проведена широкая информационно-консультационная работа по соблюдению законодательства в области доступности и выполнению обязательных требований при ее создании. Проведение Байкальского инклюзивного форума «Универсальная доступность» имело огромный успех, как у экспертов, так и у участников. Выпущенный сборник позволил информировать о лучших практиках создания доступности в России. А 38 человек, обучившихся на семинарах-тренингах, повысили свой уровень знаний и смогут в дальнейшем более профессионально осуществлять не только оценку состояния доступности зданий и услуг, но и эффективно разрабатывать планы адаптации.



Еще один проект «Байкальский ветер» — это создание условий для развития водных видов спорта на озере Байкал и других водных объектах Республики Бурятия. Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» получила на его реализацию почти 3 миллиона рублей. В рамках проекта прошел фестиваль по водным видам спорта «Байкальский ветер», сотни человек в других районах получили уникальную возможность доступа к новым и популярным видам спорта, общение с более продвинутыми и известными спортсменами, что неминуемо сказалось на их заинтересованности в занятиях физкультурой и спортом. В октябре 2019 года после итоговой фотовыставки и записи детей в секцию каякинга и SUP было очень много желающих детей и взрослых продолжить обучение.



Проект «Творчеству в малых селах - БЫТЬ!» местного отделения региональной молодежной организации «Федерация молодежи Бурятии» Прибайкальского района (размер гранта 5,5 миллиона рублей) помог создать условия и возможности сельским детям, сельской молодежи творчески развиваться. В рамках проекта были созданы профессиональные кружки по хореографии, музыкально-инструментальному искусству, театральному жанру. Сформирована творческая команда из 30 волонтеров и 10 специалистов области культуры и искусства. Более 900 творческих кружков прошли в малых сёлах Бурятии, а также два республиканских творческих фестиваля, на которых более 300 детей из малых сел смогли заявить о себе, поверить в себя, раскрыть свой талант.



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