Жителям Улан-Удэ обещают больше не отключать холодную воду при авариях

Избежать отключений поможет новое оборудование «Водоканала»





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил новую дизельную насосную станцию, приобретенную для МУП «Водоканал», в работе. Она позволяет устранять аварийные ситуации на сетях водоотведения без отключения у потребителей холодной воды и канализации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это высокотехнологичное оборудование может перекачивать 700 кубометров стоков в час. Станция оборудована электронной системой управления, которая обеспечивает дистанционный пуск, управление, контроль параметров, может работать автономно.





– Дизельную насосную станцию мы смогли приобрести благодаря поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова, правительства республики и финансовых вложений мэрии Улан-Удэ. По решению главы Бурятии из фонда непредвиденных расходов было выделено 3,8 млн рублей, город добавил еще 2,4 млн рублей. Наш МУП «Водоканал» на заводе-изготовителе приобрел эту станцию. Теперь она на службе у наших горожан, – сообщил Игорь Шутенков.





Сейчас с помощью станции идет ремонт канализационных сетей на участке по ул. Левченко. Коллектор, построенный в 1968 году, обеспечивает отведение сточных вод объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого массива Железнодорожного района Улан-Удэ, где живет более 105 тысяч человек. В прошлом году на этом участке произошла аварийная ситуация, тогда специалисты заменили более 40 метров труб. В ходе обследования выяснилось, что еще порядка 140 метров труб находятся в аварийном состоянии.





– Понятно, износ сетей большой, задвижки на водопроводах старые и в момент, когда происходит авария, иногда приходится отключать от водопотребления и от канализации целые микрорайоны. Эта станция позволяет производить аварийно-восстановительные ремонтные работы без отключения наших потребителей от услуг водоснабжения и канализации. Аварийный участок при помощи дизельной насосной станции мы можем спокойно обойти. Весь период восстановительных работ горожане будут пользоваться благами цивилизации, – отметил мэр Улан-Удэ.





– Здесь на участке по улице Левченко идут плановые работы. Мы дождались, когда нам придет новое оборудование, чтобы не производить отключение потребителей. И вот теперь мы приступили к замене 140 метров труб диаметром 900 мм. Износ данного коллектора составляет 92%. В среднем по городу у нас износ коллекторов порядка 80%, – сообщил Жаргал Цыбиков.







Средства на приобретение современного оборудования были выделены из республиканского и городского бюджетов.Значимость приобретения новой насосной станции подчеркнул директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков.Фото: мэрия Улан-Удэ